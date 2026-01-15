老農津貼漲至1萬元！排富門檻放寬 53萬人受惠

行政院於今（15）日討論通過農業部擬具之《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民津貼發放額度至1萬元，並調整排富標準。（本報系資料照）

行政院於今（15）日討論通過農業部擬具之《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民津貼發放額度至1萬元，並調整排富標準，預計超過53萬名老年農民受惠，進一步提升其晚年基本生活保障。

農業部表示，因近年物價持續上漲，遂規畫將老農津貼額度由現行每月8110元調整至1萬元，使津貼水準更貼近現行生活成本，實質照顧老年農民基本生活需求；另原每4年依消費者物價指數成長率調整，惟因基期偏低、調整幅度有限，遂另增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3％即啟動調整程序，建立更具彈性的制度。

農業部提到，鑒於老農津貼自102年實施排富規定以來，相關所得及財產門檻已逾13年未調整，與實際經濟環境及資產水準已有落差，為使制度更趨合理，因此也同步檢討排富標準。

農業部指出，修正內容包括，將農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1025萬元，並明定未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制，同時，為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。

農業部總結，本次老農津貼暫行條例修正草案重點共計3項，第一，配合行政院組織調整，修正中央主管機關名稱；第二，明定老農津貼發放額度調整至每月1萬元，並建立定期調整後2年的檢討機制，相關經費由中央全額負擔，同時合理調整排富標準及建立調整機制；第三，明定修正條文公布後，第4條施行日期由行政院定之。

