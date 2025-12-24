老農津貼調升誰提案？黃國昌怒批部會首長：自己業務不熟、道理講不清楚！

民眾黨立委黃國昌於今日（24日）立法院質詢中，針對內政部及農業部對老農津貼調整政策的歷史脈絡與專業素養提出嚴厲質疑。黃國昌在會中火力全開，當場點名內政部與農業部政務次長，批評其對於自身主管業務的演進歷史極度不熟悉，「連誰提案、什麼時候調升的都搞不清楚」。

質詢過程中，黃國昌特別針對「老農津貼從 4,000 元調升至 5,000 元」的關鍵轉折進行抽測。面對台上官員反應遲緩、無法即時給出正確答案的狀況，黃國昌不滿地表示：「這不是要爭功諉過，而是道理要講清楚！」他指出，許多政策的推動有其法案源頭與提案背景，但官員在國會殿堂上卻顯得業務不熟、答詢含糊。

黃國昌進一步指出，身為部會首長與高層官員，應對過去政策的發展邏輯有深刻理解，才能在現有的基礎上進行改革與優化。他痛批現場官員「自己的業務不熟」，甚至連 2005 年關鍵的調整金額與提案過程都無法正確回應，這顯示出部會內部的傳承與專業準備出現嚴重斷層。

最後，黃國昌要求內政部與農業部應針對相關政策的歷史資料與數據進行重新盤點，並強調「專業」才是政務官的基本條件，不應在面對國會質詢時，對關鍵政策的歷史一問三不知，損害政府公信力。

