老農津貼調整 陳駿季坦言1.2萬都太高

立法院衛環委員會今天(24日)審查「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案。農業部長陳駿季在報告中指出，如果依照目前各委員提案版本，老農津貼發放額度每月調高新台幣8,550元至1萬5,000元不等，1年需增加經費27.9億至437.4億。陳駿季在備詢時坦言，老農津貼若調整至每月1萬2,000元都「太高了」。

行政院近期將現行老農津貼每月8,110元的調整版本送交立法院審查，內容包含提高發放額度、調整排富條款，並與立委們提出的加碼方案每月調升1.2萬至1.5萬進行協商。立法院衛環委員會24日排審「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案。

陳駿季在報告中指出，2024年發放老農津貼共502億，超過54萬人領取；今年截至10月底，發放老農津貼共411億，逾52.9萬人領取。從2012年(民國101年)1月起，調整為每人每月7,000元，之後每4年依照消費者物價指數(CPI)成長率調整，且調升不調降，2024年依CPI成長率調整至8,110元。

陳駿季也指出，如果依照各委員提案版本及外界期待，將老農津貼發放金額調高到每人每月8,550元至1萬5,000元，雖然農民每個月將增加440元至6,890元，但一年政府所需經費也增加約27.9億至437.4億。陳駿季坦言，老農津貼若調整至每月1萬2,000元都「太高了」。陳駿季說：『(原音)不管是額度或是排富條款的放寬，我們都支持委員的方向。至於說額度要達到多高，可能經過討論以後，然後看看我們的經費、財政的一個情況。原則上我們希望提高，但是也不可能提得太高。(國民黨立委張嘉郡：你心裡面的太高是多少？)我告訴你，1萬2、1萬5，我覺得都太高了。』

陳駿季也表示，從數據來看，目前國內65歲以上能夠持續從事農業的人口有將近30萬人，且老農收入不只有老農津貼。此番話讓立委不滿，認為陳駿季是否希望老農65歲之後還得繼續工作、不能退休。陳駿季強調，他贊同的是「適度」提高老農津貼，且若進一步放寬排富標準，從所得55萬元提高至65萬元，財產750萬元至1,200萬元，約可再放寬3,000人至7,500人領取，若以多數委員提案的每人每月發放額度1萬元至1萬5,000元計算，1年所需經費約3.9億元至13.3億元，他希望委員們考量政府的財政能力。(編輯：鍾錦隆)