老農津貼調漲至1萬 藍委：最低生活費門檻1.5萬，已不足應付

許宇甄指老農津貼漲至一萬元不夠花。資料照 李政龍攝



現行老農津貼為新台幣8110元，行政院會今通過「老年農民福利津貼暫行條例」修法草案，調高到1萬元。國民黨立委許宇甄今（15日）表示，政府明知最低生活費門檻在1萬5千元左右，老農津貼只給1萬元，不足以應付基本生活。

許宇甄下午發布新聞稿指出，行政院拍板將老農津貼調漲至一萬元，這遲來的調整，證明行政院終於醒了，但醒得太慢、也做得太少。早在兩年前她就已經主張要調漲至一萬元，當時行政院置若罔聞，拖了整整兩年才願意跟上。然而，這兩年間物價飛漲、通膨嚴重，老農津貼的漲幅早已被通膨吞噬殆盡，根本不足以應付基本生活。

廣告 廣告

許宇甄嚴正質問，既然行政院現在承認津貼不足，為何還要堅持兩年前的舊標準？為何不依據現在的物價水準一次到位？依衛福部公告，114年度最低生活費水準最高已達1萬5515元，行政院現在給的一萬元，與基本生存需求仍有明顯落差。行政院這種「慢半拍」的決策，不是德政，而是對現實的誤判。

許宇甄強調，照顧農民不該像擠牙膏，拖了兩年才擠出一點點；政府若真心要解決問題，就應依據「現在」的客觀貧窮線與生活成本，直接調漲至足額，這才叫把人照顧到位，而不是「看起來有做、實際上做不夠」。

許宇甄質疑，行政單位應該摸著良心算清楚，一萬元除以30天，老農一天只有333元。現在物價上漲，便當動輒破百，333元卻要包辦三餐、水電瓦斯、交通支出，還要應付高齡者的掛號費、慢性病用藥與必要照護，怎麼可能夠用？政府明知最低生活費門檻已在1萬5千元左右，卻只給一萬元，等同把農民長期壓在「結構性貧窮」的邊緣，讓辛苦一輩子的農民在晚年還要為三餐精打細算，這不是照顧，是冷血的算計。

許宇甄最後嚴正警告，如果政府堅持不肯補足至最低生活費的標準，漠視這兩年來物價飆漲導致的痛苦，那賴政府就不只是農業發展的絆腳石，更是摧毀台灣糧食安全防線的歷史罪人！許宇甄強調，會再全力爭取老農津貼調漲，一定要給農民最足夠、最安心的保障。

更多太報報導

政院擬將老農津貼提升至1萬元 張嘉郡：朝野都支持的1.2萬元才合理

老農津貼拍板調升至1萬元 53萬農民可望受惠

政院15日討論老農津貼加碼與否 擬衡酌採納朝野版本