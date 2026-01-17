老農津貼調高 賴清德秉持3原則喊話立院：盡速完成總預算審查

【記者李俊毅／台北報導】針對農業部提出老農津貼提高至每月1萬元，總統賴清德昨晚表示，政府接下來也會秉持「照顧國民生活」、「保護農民生計」、「兼顧國家財政」三項原則，持續落實各項福利津貼的檢討。他也再次呼籲立法院，盡速完成總預算審查，讓各項福國利民政策，能夠落實到位。

賴清德透過臉書發文表示，老農津貼再升級，政府一起挺農民。農業，是台灣百工百業的「起家厝」。對許多辛勞一輩子的農民長輩來說，老農津貼不只是生活支柱，更是尊嚴的保障。我們感謝農民，守護台灣食安、為土地辛勤耕耘，而政府的責任，就是不斷完善制度，讓大家老後能更安心。

賴清德說，今天，行政院長卓榮泰宣布，為了反映生活成本，並兼顧各項福利制度的衡平，我們將把老農津貼調高到每人每月1萬元。這項調整，將讓全台超過53萬名農友長輩，獲得最直接、最實質的照顧。

賴也強調，接下來，我們也會秉持「照顧國民生活」、「保護農民生計」、「兼顧國家財政」三項原則，持續落實各項福利津貼的檢討。我們也要再次呼籲立法院，儘速完成總預算審查，讓政府得以追加預算，也讓各項福國利民政策，能夠落實到位。最後，賴清德喊話，照顧好農業，就是照顧好我們的家。未來，我們也會繼續努力，讓農民朋友過得更安心、更有尊嚴。

