老農腹痛血便 確診大腸癌第二期

台中一位85歲陳姓老翁，大半輩子忙於務農，辛苦撫養子女，從未做過大腸鏡檢查，平時偶有腹痛腹瀉，也沒有特別在意，去年，突然出現血便，子女帶著他去就醫，一檢查，才發現是第二期大腸癌，幸好癌細胞沒有轉移的跡象，在接受腹腔鏡微創手術之後，復原良好.

85歲的陳先生，務農超過50年，重心都放在工作與家庭，忽略自己的健康.患者的女兒 陳小姐：「生我們四個兄弟姊妹， 很認真在工作，他從來都沒(健康)檢查過，無預警的 很大量的血這樣子。」

突然解血便，家人都嚇了一跳，平時老先生容易頭暈疲倦，有時候便祕腹痛腹瀉，這些症狀，他都忍了下來. 患者 陳先生：「沒有在注意，吃些成藥 吃一吃就好了。」

多虧子女察覺異狀，趕緊帶他去大腸直腸科診治.台中慈院外科部副主任 方佳偉：「在乙狀結腸的地方 發現一顆，大概3公分左右的腫瘤。」

進一步檢查，很幸運癌細胞沒有轉移，接受腹腔鏡微創手術，順利移除惡性腫瘤.台中慈院外科部副主任 方佳偉：「我們醫院 第二期的治癒率， 大概七成到八成，所以這位伯伯只要長期追蹤，預後通常都會滿好的。」

患者家屬 王先生：「他開完之後，現在的狀況 一直都很好，而且都有持續在運動。」

台中慈院外科部副主任 方佳偉：「飯後要多走動， 肚子可以這樣揉，(這樣揉) 這樣揉一揉 。」

患者的女兒 陳小姐：「他(醫師)很親切 都很親切，對病人都很和藹這樣子。」

目前三個月回診一次，陳先生氣色體力都不錯，醫師提醒，人的腸道會因為老化變得衰弱，容易發生病變，平常要養成正確習慣.台中慈院外科部副主任 方佳偉：「如果是年紀大的(民眾)，第一個比較容易會便祕， 因為腸子比較軟，所以比較沒力，白天的時候 水分要攝取足夠，纖維的東西要多攝取，再來就是多運動，那這樣腸子才會蠕動。」

避免刺激性飲食，多喝水多運動，另外，排便習慣改變，長期腹痛，這些都是可能是腫瘤警訊.

