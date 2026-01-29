老透天公寓隔音差 廚師「房緊鄰浴室+作息不同」鑄大錯

台南市 / 綜合報導

進一步追蹤，發生命案的老式透天公寓，四樓內部格局，一共被隔成六間房，所有租客必須共用一間浴室，有其他租客透露，命案兩名關係人的房間在斜對角，平常鮮少互動，不過凶嫌房間緊鄰浴室，因為是輕隔間，隔音效果不佳，一點聲響都很明顯，加上兩邊作息不太一樣，疑似因噪音問題，長期積怨已久，引發殺機。

命案現場，樓梯、走廊、牆面都有血跡，發生殺人悲劇，其他租客無奈，協助清理善後。其他租客說：「因為我住他(凶嫌)對面，他晚上燈都開的，我起來尿尿，看到燈都是開的，想說他是不是不用睡覺，就開始罵人。」

廣告 廣告

承租在這裡10多年的租客透露，王姓凶嫌平常作息不太正常，脾氣也比較大，沒想到這回竟持利器殺人。當地鄰長說：「租1、20個有喔，1、2個看到會點頭而已。」

台南新市區永福街的巷弄內，這一棟4樓透天厝，屋齡大約30年，房東將內部隔成10多間雅房出租，雙方均住在4樓，透過格局圖來看兩側共有6間房，兩人住在斜對角，距離遙遠，不過根據了解=凶嫌房間緊鄰浴室，疑似隔音不好，加上兩邊作息不同，才引發殺機，蘇姓男子被發現時，倒臥在浴室外面走廊，已經回天乏術。

其他租客說：「浴室的隔壁，就是他(凶嫌)房間，因為隔音較差，他(凶嫌)覺得他故意吵他啦。」

老舊透天，加上輕隔間，隔音效果不佳，導致凶嫌疑似受不了噪音而衝動殺人，專家表示，近年來噪音殺人事件會有一些共通點，密閉空間和積怨已久都是常見元素，社區鄰里若發現異常，可即時向相關單位反映，也許能有機會能避免悲劇發生。

原始連結







更多華視新聞報導

台南命案！不滿鄰「盥洗聲」？ 廚師持利器刺殺自首

蘆洲雙屍命案！ 7旬夫婦身中逾10刀 倒臥客廳慘死

入室搶劫！ 嫌稱廚師職被炒 「沒錢繳租」遭趕竟返屋行搶

