老透天整理完比較好賣？他驚「比同區貴2、300萬」 過來人點關鍵：小心白忙一場

房價高漲之下，不少買方開始把目光轉向屋齡較高的老透天，希望以相對低總價入手、再自行整理入住，市場上也出現不少「整理後再出售」的老屋物件，價格往往比未整理的房子高出數百萬元。近日，有網友發文表示，自己觀察到周邊不少屋齡40、50年的老透天，簡單整理後重新上市，售價卻明顯拉高，讓他不禁疑惑提問，「這樣真的比較划算嗎？」

一名網友日前在PTT的home-sale板上以「老屋整理完再賣划算嗎？」為題發文，指出住家附近有不少老透天在整理後出售，多半標榜「電線重換、重新粉刷」，而實際上地坪不到20坪、樓層也僅2層，整理後價格卻比同區未整理物件貴上200到300萬元。原PO也好奇，在人工成本高漲的情況下，賣方是否真能從中獲利，還是只是為了讓房子比較好賣，並提問「買這些房子需注意什麼？」

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，有人指出主要還是看能不能壓低成本，「要有自己工班+確定買的夠便宜才划算啦」、「做短線喔，那要看你有沒有機會買到芭樂價」、「看你怎麼做，貓蓋沙的超難賣」、「利潤就在鑑價-(購屋成本+修繕成本)」、「外行來整理，200萬變400萬還搞不定」、「看你有沒有本事壓成本啊」。

也有網友提醒，市面上不少「整理屋」其實僅止於表面工程，「蠻多無良投資客翻修只做表面油漆輕裝潢，基本的水電謊稱有更新實際上根本沒有，換個新水龍頭和插座就當翻新了，反正被告也是賠一點點，更何況一堆人不會告」、「你整理過，買家反而不敢買，哪裡壞哪裡漏水看，買了之後還要現金裝潢」、「我買便宜300萬的房子，自己花錢整理成符合個人需求的房子，不香嗎？」

