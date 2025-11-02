老透天開價1380萬想殺價430萬？房產專家揭老屋議價關鍵

看到心儀的房屋後，要如何出價才合理？近日，有購屋者在網路上拋出疑問，針對一棟開價1,380萬元的27年老透天，考慮以950萬元殺價購入是否「太過分」，引起網友熱議。房產專家賣厝阿明指出，老屋翻新的隱藏成本驚人，在扣除掉修繕成本後，實際出價是否合理，還要比較物件的稀缺性和地段價值。

賣厝阿明在臉書粉專「賣厝阿明 知識+」中分享網友購買老透天卻大幅殺價案例，這名網友看中的老透天存在多項亟需修繕的問題，包括三間浴室重做、壁癌處理、廚房系統櫃更新、鐵皮排水重整，以及鐵捲門故障等，購屋者初估這些工程的修繕費用就高達200萬元。

雖然銀行對這棟透天的鑑價達到1,250萬元，但賣厝阿明提醒，這個數字通常反映的是屋況正常的市場行情，對於需要大規模整修的老屋，實際的交易價格往往需要扣除修繕成本，他指出，這也是房仲常提醒屋主「可能只能賣到這個價格」的原因。

在出價策略上，賣厝阿明指出，除了修繕費用外，物件的稀缺性與地段價值也需納入判斷。「如果這是區域內少見的釋出物件，出價太低可能會被其他買方搶走；但同類型物件選擇多，議價空間就大。」他分析，從1,380萬開價出到950萬，看似下殺430萬，但扣掉200萬修繕費用後，實際差距為230萬，相當於以1,130萬買到整修好的房子，是否合理仍需與周邊行情比較。

此外，賣厝阿明提醒，浴室漏水雖然看似局部問題，但往往牽涉其他結構，處理可能需要敲除地磚、牆面，甚至影響鄰居，最好在簽約前請專業師傅評估修繕範圍和費用，使出價更有依據。 （文/工商時報陳彥綺）

