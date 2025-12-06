老遊戲用AI開發新作做太爛被玩家爆噴，只賣兩天就光速下架
自從進入 AI 時代之後，人們每天都在思考、發展人工智慧如何讓我們的生活更加便利，或者協助人類完成許多工作，減少人力成本的消耗。而在遊戲業界，對於 AI 開發的技術也仍然爭論不休，以 EA、Epic Games 等遊戲大廠為首的遊戲商們認為，AI 技術已經發展到能夠進入遊戲開發工作室，幫助開發團隊完成作品，不過，也有像是 Rockstar Games 這樣的開發團隊們認為，AI 技術的使用應該要更審慎，並沒辦法完全取代人類。而現在在國外就出現了一款使用許多 AI 技術完成開發的射擊遊戲《Postal：Bullet Paradise》，就因為 AI 太粗製濫造而在公布兩天後就光速下架。
綜合外媒報導，《Postal》系列其實是由美國的 Running With Scissors 公司所有，早從 1997 年起就發展至今。不過，一直以來這個系列的遊戲畫面、特效等都非常粗糙，因此也難以進入大眾視野。而系列最新作就是 12 月 3 日公布的《Postal：Bullet Paradise》，交由獨立遊戲團隊 Goonswarm Games 打造，並上架了 Steam，還支援繁體中文字幕。
不過，在上架 Steam 後不到 48 小時，昨（5）天 Running With Scissors 就突然發布公告，確認《Postal：Bullet Paradise》將正式取消。Running With Scissors 聲明，稱他們負責的是《Postal：Bullet Paradise》的發行而非開發，但來自社群的許多回饋都指出遊戲的許多元素都由 AI 生成，也對 Running With Scissors 造成了商譽與品牌的重大損害，因此他們與開發商 Goonswarm Games 之間的信任關係也已經破裂，因此終止專案開發。
After revealing POSTAL: Bullet Paradise, a title Running With Scissors was planning on publishing but not developing, we've been overwhelmed with negative responses from our concerned POSTAL Community. The strong feedback from them is that elements of the game are very likely…
— Running With Scissors (@RWSstudios) December 4, 2025
也有《Postal》系列的粉絲指出，Running With Scissors 一直以來其實也都是反對 AI 技術，長期以來都很支持藝術創作的立場，因此這次碰到這種事情真的很讓人遺憾：「可以看到遊戲中的所有畫面都是 AI 生成的。」而事實上 11 月 27 日 Running With Scissors 官方 X 才反對 Epic Games CEO Tim Sweeney 對於 Steam AI 標籤的言論，表示顧客們應該要有權知道這個作品「是不是由靈魂與真正才華打造的」，並直指 Tim Sweeney 這類 AI 擁護者的言論讓人無法忍受。
Customers deserve to know if a game was crafted with creativity, soul and actual talent rather than some machine that craps out anything from a prompt.
We don't know what the future holds, but AI apologists like Mr. Sweeney are making this shit unbearable already. https://t.co/eHszQu5STP
— Running With Scissors (@RWSstudios) November 27, 2025
而《Postal》近年來真的是命運多舛，2011 年之後的《Postal III》、《Postal 2》重製版等遊戲都由不同開發工作室打造，但最後遊戲品質與評價都慘遭滑鐵盧，現在又因為 Goonswarm Games 被許多玩家揪出使用粗製濫造的 AI 而被迫中止專案，肯定也會讓 Running With Scissors 更懷疑到底該不該讓這個系列繼續發展下去了。
