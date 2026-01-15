世代鴻溝也變成老遊戲通關阻礙？獨立解謎遊戲7年後完成率下降竟是因為「玩家不會寫email」了？
一直以來，電玩遊戲的魅力之一就是我們可以實現我們的所有想像力，打造出許多非常特別的玩法與遊戲世界。而 2018 年時，瑞典獨立遊戲開發者 Petter Malmehed 就曾推出了一款解謎遊戲《After Hours》，玩家們要在老式的電腦介面中翻找筆記，解開謎團。沒想到，隨著時間過去，這兩年間這款小品遊戲卻突然收到許多玩家負評，而作者了解緣由之後發現，負評的來源之一是因為許多玩家無法通關，而原因竟是因為，現在這個世代的玩家已經不會寫 email 了。
《After Hours》是一款由瑞典獨立遊戲開發者 Petter Malmehed 在 2018 年時推出的復古作品，玩家們必須要模擬在老舊的電腦中翻找筆記、閱讀信件的環境來找出線索，解開一位科學家失蹤的謎團，並且也鼓勵玩家真正跳脫遊戲框架，拿出手機與身旁的資源搜尋所有東西與提示。
並且，Petter Malmehed 也設計了提示系統來幫助玩家們解謎，玩家可以直接打開自己的 email 信箱，然後寄信過去遊戲中的電子信箱，系統就會自動判斷關鍵字來提示玩家，幫助玩家推進劇情。不過，近期遊戲的完成率不斷下滑，也有人留下負評，引起 Petter Malmehed 的注意，結果後來他才發現，一切都與這個 email 提示系統脫不了關係。
Petter Malmehed 在最近受訪時就分享，他去年就已經收到了「遊戲太難」的回饋，而這個回饋也引起他的好奇：「我不是有在遊戲中加入提示系統嗎？」，結果他實際打開那個遊戲內的電子郵件信箱後竟發現，問題的原因似乎與現在的年輕玩家們已經不會寫電子郵件有關了。「2025 年就收到了數千封郵件，而其中三分之一的內文完全空白，所有的內容都被擠在主旨列中，讓遊戲系統無法辨識關鍵字。」
Petter Malmehed 分享，這個問題似乎是許多年輕世代都有的，「所以我想主要是他們太年輕了，現代的通訊方式沒有任何一種需要把主旨跟內文分開寫。」，並無關於年輕人們會不會寫電子郵件，而是在他們的生活中根本就碰不到這件事。也因此，隨著玩家們根本無法獲得提示推進劇情，遊戲完成率就不斷下降，也讓玩家們會留下「太難了」的留言。
因此，比起指責年輕玩家們已經不會寫 email 了，Petter Malmehed 反而表示，自己目前正在研究該如何改良系統，能讓玩家傳過來的電子郵件的主旨欄中如果有關鍵字的話也能被識別出來，讓自己的遊戲也能盡可能適應新的玩家世代，希望不會因為時代的演變而讓世代鴻溝成為大家體驗自己遊戲的阻礙。
