「老遠就能看到川普來了」 美學者預測：拿下格陵蘭有很大可能

美國總統川普併吞格陵蘭言論引起歐洲各國譁然，美國國務卿盧比歐5日告訴國會議員，川普計畫買下格陵蘭，而非入侵格陵蘭。白宮6日聲明指出，動用美軍始終是統帥的選項之一。芝加哥大學教授約翰米爾斯海默認為，川普像個露骨的帝國主義者，老遠就能看到他來了。歐洲人會尖叫抗議一陣子，還是會吞下這口氣，但北約會變成空殼。

約翰米爾斯海默日前接受挪威東南大學教授葛倫迪森專訪時表示，門羅主義要確保的是，不讓任何遙遠的大國與西半球國家建立軍事同盟，或在西半球部署他們自己的軍事力量，像蘇聯在古巴飛彈危機中所做的那樣，這就是門羅主義的真正核心，讓遙遠的大國遠離西半球。

他解讀，目前沒有任何危險顯示中國或俄羅斯會與委內瑞拉建立軍事同盟，或考慮在西半球部署軍事力量，這與大國政治無關，「在我看來」，這是一個 典型的帝國主義案例，與門羅主義幾乎沒什麼關係。

約翰米爾斯海默指出，通常當美國進入西半球以帝國方式行事時，會用自由或理想主義的修辭來掩蓋自己的行為， 但川普總統不這麼做。川普不試圖用外交辭令或自由主義修辭來合理化他的行為，像個露骨的帝國主義者， 你老遠就能看到他來了。他就是不需要為他的行為辯護，不需要在鐵拳外面套上天鵝絨手套。

「我認為美國拿下格陵蘭有很大的可能性」，約翰米爾斯海默認為，如果川普這麼做，「我不會驚訝」！對美國來說，征服格陵蘭並不困難，這不會是戰爭，美軍可以相對輕鬆地拿下格陵蘭！歐洲人會尖叫抗議一陣子，但最終這不會有太大影響。

約翰米爾斯海默推測，烏克蘭與格陵蘭事件，讓北約會變成空殼，實際上會被徹底破壞。歐洲人會批評川普，批評的方式不會嚴重到會摧毀整個聯盟的程度，且歐洲人還是會吞下這口氣。

