老適在一起生活節 苗縣長與鄉親共同感受社區魅力

▲老適在一起生活節活動，鄉親共同感受社區魅力。（記者江乾松攝）

苗栗縣一一四年度社區營造及村落文化發展計畫成果豐碩在苗栗陶瓷博物館舉辦「老適在一起生活節」，苗栗縣長鍾東錦與來賓參觀見證各社區努力發展在地特色的創意與成果，並鼓勵長輩多參與社區活動，利用社區資源交流互動，相處在一起，同時也針對近日犬隻風波鼓勵大家來認養毛小孩，領養代替購買。

今年度社造涵蓋人才培育、文化深耕及藝文傳承等多元面向，由苗栗市、獅潭鄉、三義鄉、苑裡鎮、頭份市等五個公所及十二個社區及六個青年團隊，共同推動地方產業、文化保存與社區共好。

老適在一起生活節活動於陶瓷博物館登場，除苗栗縣傑出演藝團隊「傳源文化藝術團」帶來震撼人心的原民樂舞及社區精采表演以外，另集結超過三十家地方業者與團體，展售傳統工藝、農特產品、特色文創、銀髮體驗、在地美食及DIY手作等豐富內容，其中，特色產業DIY活動更是吸引大人小孩排隊參與，體驗苗栗多元而充滿創意的生活樣貌。

縣長鍾東錦以及各級民意代表為活動揭開序幕，歡迎各地遊客透過多元創意形式，感受社區營造成果及在地文化的熱情與創造力，期許透過社區、青年與產業間的攜手合作，共同邁向縣府長期推動「共學共榮、世代共融」的施政方向。

縣長鍾東錦表示，活動將社區營造的氛圍展現出來，並藉此互相觀摩，除感謝中央經費外，也要感謝各社區的努力，展現在地特色，而苗栗即將步入高齡社會 ，透過社區活動、課程讓長輩們有交流互動的場所，身心健康就可以更長壽，然幸福的施政應該要全方位，除了長輩們的福利以外，還有年輕人就業創業、幼兒照顧問題，未來縣府持續連結各界資源，打造苗栗成為宜居、樂活、充滿創意能量的幸福城市。