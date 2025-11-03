老適在一起生活節 11/15展開

苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫，成果豐碩將於十一月十五日在苗栗陶瓷博物館舉辦一一四年度社區營造成果展「老適在一起生活節」，縣長鍾東錦昨（三）日為成果展啟動，強調現在最重要的是讓長輩過著幸福的日子慢慢變老，邀請民眾到苗栗遊玩，一起見證各社區努力發展在地特色的創意與成果。

今年度社造點包含苗栗市、獅潭鄉、三義鄉、苑裡鎮、頭份市等五個公所及十二個社區及六個青年團隊，共同推動地方產業、文化保存與社區共好。有許多團隊表現亮眼，「懂栗嗨」團隊入圍「第五屆地域振興大賞－地域振興新秀獎」；台灣台青柑譜共好協會榮獲「二○二五信義房屋社區一家獎助計畫－種子獎」；苗栗縣在地文化推廣協會榮獲「二○二五信義房屋社區一家獎助計畫楷模獎－幸福社區類」；劉英華則榮獲「二○二五信義房屋社區一家獎助計畫楷模獎－築夢個人類」。

台灣藺草學會以藺編工藝傳承與設計創新為核心，以「Next Artisan,a new way to preserve traditional rushweaving art」為主題，規畫一套以「簡編工藝傳承教育模式」為核心的制度設計，不僅於「第五屆地域振興大賞」榮獲「產業創生獎」，更在日本二○二五Good Design Award評選中脫穎而出，榮獲「BEST一百百佳獎」，並進一步摘下「特別獎GOOD FOCUS AWARD[NEW BUSINESS DESIGN]優秀焦點獎」兩項國際殊榮，成為地方產業與文化創新的典範。

苗栗縣長鍾東錦昨頒獎表揚社造團隊卓越表現，並與議員許櫻萍、周玉滿、曾美露、林寶珠、黎尚安、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴、立委邱鎮軍秘書、議長李文斌秘書、副議長張淑芬秘書、議員張志宇秘書、廖秀紅秘書、鄭碧玉秘書、苗栗市公所秘書等人共同啟動成果展。

縣長鍾東錦表示，十一月十五日成果展規畫多元豐富活動，展現了政府、社區、青年及產業等各界夥伴共同努力的成果，感謝五個鄉鎮跟十二個社區、六個青年團隊大家共襄盛舉，歡迎各地遊客來欣賞今年度的社造成果。

相關訊息請洽苗栗縣政府文化觀光局觀光行銷科林小姐（○三七）三五二九六一（分機四一七）、苗栗縣社區營造推動辦公室朱小姐（○三七）二五六六○○，亦可搜尋FB粉絲專頁「苗栗社造」查詢。