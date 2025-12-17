老鄰居相挺3個月銷6成 建商：房市不再全面齊漲回歸品牌力

北市大同區指標都更案「毅聯首馥」17日和日商大林組舉行簽約儀式，聘請大林組擔任建案營造總顧問。（圖／林榮芳攝）

深耕北市大同區的毅聯建設，開賣3個月銷售6成。今(17)日宣布與日商台灣大林組合作，擔任大同區新案「毅聯首馥」之營造總顧問。提到近期市況，毅聯建設總經理陳啟育表示，明年房市不再是全面齊漲的時代，而是回歸到地段、產品規劃與建商品牌力的基本面競爭。

「毅聯首馥」房型規劃20~45坪，2~4房產品，據現場專案表示，3、4房銷售速度快，顯示買方多著眼於自住與換屋需求。（圖／林榮芳攝）

陳啟育表示，面對這波房市不景氣，預售市場因建商在高成本壓力下，價格上要讓價有難度，除非是早期取得的土地，在土地尚具有價格優勢，建商才有讓價空間。

而這波房市不景氣，他認為中南部較有可能出現建案讓利或資金斷鏈情況，但是能在雙北市推案的建商，在資金部位都有一定程度實力，因此要發生資金斷鏈、進而發生倒閉的機率極小，通常會出問題多是建商自身財務已經有問題，才會在不景氣時發生周轉不靈情況。

陳啟育指出，受到政策調控、通膨壓力與資金流向交錯影響，房市正式走入去投機化、重品質的新階段，明年房市不再是全面齊漲的時代，而是回歸到地段、產品規劃與建商品牌力的基本面競爭，特別是台北市的都市更新與大型公共建設將持續主導市場走向。

代銷業者巨將創意團隊董事長張鴻遠也表示，這波雖因政策關係，市場買氣轉冷，不過在房市回歸基本面下，銷售關鍵還是回到地段、產品兩大要素，因為不景氣的市場，自住買方依舊有需求，只要地段、產品規劃都對，建案穩定銷售不是問題。

「毅聯首馥」基地位於民權西路站與大橋頭站雙捷運間，基地面積達626坪，三面臨路，建築規劃採18與15層制震雙塔設計，房型規劃20~45坪，2~4房產品。每坪開價125萬元，總銷約45億元。據了解，開賣不到3個月，目前實價已揭露37戶，成交多在每坪110萬至116萬元之間。

張鴻遠表示，能獲得在地客高度認同，源自於建商深厚的在地淵源，儘管政策環境緊縮，但在地化的剛性需求與口碑效應，舊客戶介紹親友、甚至回流購買，形成一道堅實的防線。他也指出，若股市資金輪動回流實體資產，房地產仍將是首選。

陳啟育也分享，他的家族世居於此，爺爺在大稻埕開木材行，到了父親改經營瓦斯行，從小他就在大同區長大，多數地主都是認識的長輩或鄰居，也因此過去幾年已在大同區推出5個都更案。

