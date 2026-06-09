老醫院飄書香芝麻香 土庫閱讀盛宴喚醒土地記憶
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府於土庫鎮萬得醫院日前舉辦「封存老時光的香氣」文學講座，結合在地繪本導讀、食農教育及風味油手作體驗，吸引民眾走入百年歷史空間，透過閱讀、香氣與土地故事交織出的文化饗宴，重新認識土庫的人文風景與產業記憶，也為地方閱讀注入嶄新生命力。
一座見證歲月流轉的老醫院，一縷瀰漫空間的芝麻油香，成為這場閱讀活動最動人的開場。萬得醫院歷史建築化身文化舞台，參與民眾穿梭在斑駁牆面與書頁文字之間，彷彿走進時光隧道，感受土庫百年產業發展留下的印記。不同於傳統閱讀推廣模式，活動透過沉浸式體驗，讓文字不再只是閱讀內容，而是能被聞到、感受到的地方記憶。
活動由順成油廠第三代傳人、繪本《暖心油你》繪者王瑋婷分享創作歷程，從家族油廠故事出發，描繪土庫的人情味與產業文化。透過繪本中的人物與場景，帶領民眾看見地方產業如何陪伴世代成長，也讓許多人重新發現看似平凡的芝麻油與花生油背後，蘊藏著珍貴的土地情感與職人精神。
除了閱讀分享，現場也安排食農教育課程，由順成油廠介紹冷壓芝麻油與花生油製作過程。從原料篩選、低溫壓榨到成品製成，每一道工序都凝聚傳統技藝與品質堅持。民眾不僅認識日常餐桌上的食用油從何而來，也進一步理解在地農業與地方產業共生共榮的重要價值。
最受歡迎的焦點，則是「文學香料風味油」創作體驗。參與者將閱讀後的感動轉化為專屬香氣，透過香料調和與瓶罐封存，把文字中的情感化作可收藏的記憶。有人將童年回憶裝進瓶中，有人將家鄉味道留存在香氣裡，讓閱讀突破紙本限制，成為能夠觸摸、嗅聞與珍藏的文化體驗。
縣長張麗善表示，閱讀不只是知識累積，更是理解土地、認識家鄉的重要途徑。縣府持續推動「微冊角落」閱讀品牌，希望透過多元場域與創新方式，讓閱讀走出圖書館、走進社區與民眾生活。今年「微冊食光漫遊」結合飲食文化、地方產業與文學創作，不僅展現雲林深厚的人文底蘊，也讓閱讀成為串聯地方創生的重要力量。
文化觀光處表示，「微冊食光漫遊」系列活動將持續於雲林各特色場域展開，透過園林、老屋、餐桌與文學對話，引領更多民眾從味覺閱讀土地、從文字感受風土，讓書香與人情味在雲林各個角落持續發酵，寫下屬於這片土地最溫暖動人的文化篇章。
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