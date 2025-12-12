老鐘塔遇上新科技 助警揪肇逃守護正義

▲汽車駕駛稱當時將碰撞聲誤為小石子彈起聲響，才會逕自離開。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員王御蒲於日前下午2時許，獲報前往東區自強街與力行路口處理一起交通事故，23歲的楊姓騎士向警方表示，他當時沿力行路直行，正通過設有圓環的路口時，突然遭一輛由左側駛來的自小客車擦撞，對方僅短暫停留片刻便逕自離去，讓他十分錯愕，立即報警求助。

▲看似驚險閃過的畫面，實則雙方有了短暫的親密接觸。

員警抵達後發現，該路口為臺中舊城區唯一現存的「圓環鐘塔」所在地，市警局為兼顧歷史建築保存與交通安全需求，在不破壞鐘塔本體的前提下，於周邊路口增設多支監視器，因此能迅速掌握事發影像。員警透過監視畫面還原事故經過，不到一小時便順利鎖定肇事的32歲洪姓男子前來說明。

洪男向警方表示，當時與機車騎士擦身而過時確實聽到聲響，但誤以為是小石子彈到車身，未意識到與他人發生碰撞，才會逕自離去。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對其肇事後未依法處置行為進行告發。楊姓男子得知肇事者已到案說明，對警方的效率深表感謝。

▲ 騎士與小客車發生擦撞，駕駛卻未停下查看逕自離去。

警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，務必留在現場並撥打110報警處理，無論事故大小皆不可擅自離開，以免因逃逸行為面臨更嚴重後果，影響自身權益與他人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）