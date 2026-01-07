老長官來了！柯文哲韓國瑜兩人9日會面

前民眾黨主席柯文哲又有大動作，本周五（9日）將再度前往立法院，為推生人工生殖法修法納入代理孕母努力，而這一次他將拜會立法院長韓國瑜，而在柯文哲擔任台北市長期間，韓國瑜曾任果菜公司總經理，柯文哲表示，兩人本來就是好朋友，見面吃飯喝茶很正常，不要搞得好像什麼黨對黨談判。

前民眾黨主席柯文哲預計周五（9日）拜會立法院長韓國瑜（攝自韓國瑜臉書）

柯文哲上周五（2日）也曾到立法院拜會民進黨與國民黨團，同樣是為了尋求把代理孕母加入人工生殖法的修法當中，不過在柯文哲拜會民進黨團時，黨團總召柯建銘當場希望柯文哲在總預算案審查上多幫忙，當時柯文哲還自嘲「我現在是朝廷欽差要犯欸！」

據了解，在陳昭姿居中穿線下，確定安排柯文哲拜會韓國瑜，而韓國瑜辦公室方面也證實，兩人會在周五會面，不過由於當天韓國瑜還需要主持院會，因此兩人會面的時間地點尚未決定。

