老闆不要看！7大「上班摸魚技巧」：保持皺眉、扶額、時不時嘆氣，「這招」是精髓

【文／Beauty美人圈．Jessie】

辦公室裡有一種默契叫「看起來很忙」，有一種藝術叫「摸魚」！畢竟不是每個人都能心無旁騖、八小時全神貫注在工作上，而且很多時候我們只是完成的效率比較高，但只要自己的事一忙完，別人就會覺得你很閒，把其他事丟給你做——這時候，展現「裝忙」的技巧就超級重要！小編整理出七大「上班摸魚技巧」，社畜們趕快筆記下來！

上班摸魚技巧1：假裝「電話會議」

上班就像演戲，大家其實都是在比誰演得更好而已！如果你現在已經完成手邊的工作進度了，但又不想讓別人知道自己沒事，那就把耳機戴上，一邊點頭一邊說「嗯嗯」、「好的」、「我再確認一下」，假裝自己在跟客戶講電話，讓整個畫面極具說服力。這招特別適合在共用辦公室中使用，誰也不敢隨便打斷「開會中的人」。而倘若真的有人湊過來，你就馬上擺手示意同事稍等，然後再假裝結束通話，完美收尾！

廣告 廣告

上班就像演戲，大家其實都是在比誰演得更好而已 圖片來源：《流星》

上班摸魚技巧2：走路走得很急

走路的速度，就是職場忙碌程度的指標！只要你在辦公室裡走動時腳步加快，神情嚴肅，大家自然會認為你正在處理緊急任務，可能還深陷困難之中，不但不敢找你搭話，更不敢把其他事情扔給你做了。當然，走路的同時手上最好拿著資料夾或手機，邊走邊看，更顯得你「業務繁重」！

走路的速度，就是職場忙碌程度的指標 圖片來源：《我的完美秘書》

上班摸魚技巧3：一件事要分10次完成

很多老闆都個弊病，看不得員工閒下來，因此當你用高效率完成工作後，他們就會覺得剩下的時間你就「沒事了」，於是應找其他事情給你做，反而那些做事情慢吞吞、拖拖拉拉的人不用吃這種苦。所以以後一定要學會把一件事情吃拆成10次做，明明半小時就能完成的報告，偏偏要拆成很多個小步驟，慢慢磨、慢慢拉長戰線。這不叫拖延，這叫「延長工作存在感」！

很多老闆都個弊病，看不得員工閒下來，因此當你用高效率完成工作後，他們就會覺得剩下的時間你就「沒事了」 圖片來源：《殘酷的實習生》

上班摸魚技巧4：裝水、喝水、上廁所

都說「馬桶」是上班族最好的朋友，要想摸魚，就要懂得「流動」的重要！一整天坐在位置上摸魚實在太顯眼了，最好也最簡單的方式就是多喝水、多跑廁所，上完再順路去茶水間裝水，裝水的時候順便跟其他同事聊幾句，拖延時間。而如果你拿著水杯邊走邊皺眉，還可能會被誤以為是在思考工作上的事呢！

都說「馬桶」是上班族最好的朋友，要想摸魚，就要懂得「流動」的重要 圖片來源：《我的完美秘書》

上班摸魚技巧5：滴眼藥水，閉目養神

很多上班族因為長期盯電腦，眼睛容易乾澀、痠痛，滴眼藥水是再正常不過的事了。不過你可能不知道，滴眼藥水也可以是一個偷偷摸魚的技巧之一！滴完眼藥水後通常要閉著眼休息幾分鐘，只要有人經過，你就皺著眉頭揉揉眼睛，在他們面前點眼藥水——切記！眼藥水點完之後也要拿在手裡，這時就算你睡著了，路過的人也會以為你只是剛點完眼藥水而已。

很多上班族因為長期盯電腦，眼睛容易乾澀、痠痛，滴眼藥水是再正常不過的事了 圖片來源：《非常律師禹英禑》

上班摸魚技巧6：桌面堆滿舊資料

對大多數的老闆來說，「桌面整潔≠高效率」、「桌面凌亂=超級忙碌」。只要把廢資料、用不到的會議紙張全堆在桌上，最好還有幾張便利貼寫滿看不懂的潦草縮寫符號。這樣一來，就算你撐著下巴發呆，其他同事也會覺得你在思考，或是被大量的工作搞得神情呆滯而已。而如果主管經過，記得要翻翻桌上的廢資料，假裝找東西，演戲得演全！

對大多數的老闆來說，「桌面整潔≠高效率」、「桌面凌亂=超級忙碌」 圖片來源：《我的完美秘書》

上班摸魚技巧7：保持皺眉、揉太陽穴、時不時嘆氣

這招絕對是經典中的經典！一邊用力敲鍵盤，一邊眉頭深鎖，眉頭皺得越深，看起來越像被工作壓力壓得喘不過氣，再配合揉太陽穴、扶額、偶爾疲憊的嘆一口氣，讓你整個人都散發著低氣壓，別人都覺得你在崩潰邊緣打轉，不敢再叫你做事。如果這時候有人前來關心你，記得千萬別說「沒事」，一定要露出欲哭無淚的表情，表示自己快忙死了、現在非常煩躁！

一邊用力敲鍵盤，一邊眉頭深鎖，眉頭皺得越深，看起來越像被工作壓力壓得喘不過氣 圖片來源：《柔美的細胞小將》

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

GenZ 掀「微退休」熱潮：「退休後再享受」不切實際！與其工作到崩潰，不如先暫停喘息(beauty美人圈)

工作再苦也要撐1年？8大「過時職場迷思」一次破解：別再相信吃苦當吃補！(beauty美人圈)