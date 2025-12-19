老闆公告閃到腰休1個月 客人親筆寫下藥方 全場讚翻

一名網友在社群分享，前陣子經過新北泰山一間知名飯糰店，看到大門深鎖，鐵門上貼了公告表示「老闆閃到腰」，店面將近一個月沒開，最近突然發現有民眾在字條上寫下藥方，建議老闆服用「身痛逐瘀湯」會比較快好，原PO上網一查，直呼真的有這個藥物。貼文掀起熱議，一票網友大讚太貼心，還預言「再過幾天門口可能會出現藥膏，動森島民好可愛。」

原PO日前在Threads貼出照片，飯糰店的鐵門上貼著「公休一天」，旁邊還有一張字條，表示老闆閃到腰。原PO透露，老闆已經將近一個月沒有出現了，沒想到前幾天發現字條上多了一行字，原來是熱心民眾提供了藥方。

從照片中可見，字條上寫著「可服用中藥『身痛逐瘀湯』，一日2回，7日可癒。」原PO上網查詢，「還真的有這個藥物，身痛逐瘀湯，我記住你了。」

貼文引發許多討論，網友紛紛留言「台灣人太有人情味了」、「台灣人真的是動森島民」、「這樣留言在上面也太可愛了」、「太好笑了，台灣人真的不要這麼貼心」、「再過幾天門口可能會出現藥膏，動森島民好可愛」、「吃不到飯糰的客人忍不住了，老闆快康復啊！」

不過也有網友認為，每個人閃到腰的原因和狀況不一定一樣，「建議不要亂吃成藥，還是要去給物理治療師，或是骨科醫師看看比較好。」

