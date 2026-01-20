老闆因病暫停營業！早餐店鐵捲門貼滿祝福字條感動萬人 網讚：做人很成功

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台北市一間老字號早餐店近日因老闆身體不適暫時歇業，卻意外在鐵捲門前留下溫馨畫面。店家張貼的休息公告旁，陸續被熟客貼滿手寫祝福字條，為老闆加油打氣，畫面曝光後在社群平台引發熱烈討論，讓不少網友直呼「哇…好成功的一間店」。

台北市一間老字號早餐店近日因老闆身體不適暫時歇業，卻意外在鐵捲門前留下溫馨畫面。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

有網友16日在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見歇業中的早餐店鐵捲門上，除了店家暫停營業告示，周圍還貼滿五顏六色的便條紙，上頭寫著「早日康復」等關心的話語。更特別的是，許多老顧客還在字條上留下自己的「專屬點餐方式」，像是「吐司一定要去邊的楊小姐」、「鮪魚不加洋蔥的薛小姐」、「一片奶油吐司張小姐」，用最熟悉的方式讓老闆一看就知道是誰。

廣告 廣告

貼文一出立刻吸引大量網友按讚留言，「生意能做到這樣子也是無憾了，老闆就安心的養病吧，祝早日康復！」、「仔細看文字，厲害的老闆看到客人的臉，就知道這位客人甚麼要加甚麼不要加」、「看來老闆人很好都會客製化早餐，怕老闆看名字不知道是誰，直接寫上客製化的餐點名稱讓老闆知道」、「這位老闆做人很成功，台灣人就是溫暖」、「老闆賣的是人情味」。

也有熱心網友補充，這間早餐店位在台北市市民大道與中山北路口附近，平時價格親民、老闆娘待人親切。溫暖畫面在網路上流傳，讓不少人感受到巷弄小店的人情味，也凸顯店家平日裡累積下來的好口碑。

更多FTNN新聞網報導

「帶著你的三色豆奶茶滾出地球」早餐店限定新品登場 一杯20元引爆熱議

五十元早餐回不去了？ 他抱怨「漲價份量還縮水」 網嘆：現在吃早餐是奢侈

日本南海海槽蠢動！ 專家揭「恐怖平靜期」：台灣周邊恐有規模8強震

