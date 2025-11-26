老闆失聯！台中「微動力工坊」爆惡意倒閉 車主撬門取車

台中市烏日區機車行「微動力工坊」近日爆出惡意倒閉的消息，劉姓負責人疑似因欠債逾百萬元而失聯，許多車主付款後卻無法取回愛車，連廠商及同業也成為受害者。

台中市烏日區機車行「微動力工坊」近日爆出惡意倒閉的消息。（圖／google map）

「微動力工坊」原本在網路上評價極佳，擁有 4.6 顆星，多數顧客稱讚老闆態度良好、親力親為，不會推銷不必要的服務。然而自今年 8 月起，陸續有顧客反映無法聯絡店家，或交車時間一再延宕，之後甚至完全失去聯繫。

目前車行鐵門已關閉多時，門外只剩數輛疑似報廢的損壞機車。部分顧客甚至得在深夜請其他業者協助開門，才能取回機車；但不少車輛已缺少零件，而已付款的客人、借錢的同行也全都求償無門。

廣告 廣告

據了解，劉姓老闆在外欠款累累，早在 112 年便因債務遭銀行強制執行並查封房產。一名廠商透露，原本與老闆約定以三年分期付款，但半年後對方便無法依期繳納。得知他負債累積後，該廠商不惜花費兩倍成本，從屏東北上將設備拖回，擔心再晚一步就取不回資產。也有同業表示，原先看在交情上，借了許多零件給對方，如今也求償無門。

也有遭欠款的同行表示，如果有人在微動力工坊遇到維修到一半的情況，他們願意協助接手修繕，並提供優惠價格。

延伸閱讀

快儲水！高雄12/7「大停水10小時」 影響範圍曝

背頂30公分刀痕！國二女「沒坐優先席」被求讓位 家長心疼死

比雙11更殺！戴森、電動牙刷都降 好市多會員驚呆：特價粗暴