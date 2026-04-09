老闆娘太辣？噁男新莊知名豆漿店「擼槍」 影片曝光遭網友炎上

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記者莊淇鈞／新北報導

噁男在新莊某知名豆漿店內「擼槍」。（圖／資料照）

新北市新莊區中誠街某間網友狂推的豆漿店，日前1名男顧客在店內用餐時，當時這名男顧客才剛進入這家早餐店就將短褲拉下來，被老闆娘帶至座位上後，眼神開始接連看著老闆娘，短褲拉至膝蓋接著手部出現可疑的晃動，正在陶醉之際，老闆突然過去詢問男顧客點餐事宜，讓這名男顧客立即穿起褲子假裝沒事，整個過程被店內監視器全部錄下，畫面被公布在臉書地方社團，引發網友的熱議。轄區警方表示，並未接獲店家報案，但警方將會主動了解進行調查。

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昨天有網友在臉書社團《愛新莊我是新莊人》分享1段監視器畫面，1名年約20多歲的男子，走進新莊中誠街某家知名豆漿店時，不明原因就先將短褲拉下，在老闆娘帶位後坐在位子上時，竟將短褲全部拉下，接著做出疑似猥褻的手部動作，整個過程不到15秒，這名男客人後來因為老闆突然出現詢問點餐事宜，加上發現有監視器，這個男客人收斂了。

這段影片分享後，網友紛紛留言「靠，這樣也能興奮」、「淦 一早就餵小鳥吃飼料」、「他是在豆漿店製造豆漿嗎」、「明天豆漿店報到，看板娘」、「闆娘太正了」、「真不敢相信真的只有3秒」、「這樣太危險」、「是X豪豆漿店」、「犯案工具要沒收」、「看到監視器還知道要穿褲子」、「大冒險輸多大呀」、「老闆娘太辣？」、「太噁心了！」、「快報警！」。

轄區新莊警分局表示，並沒有接獲民眾報案有相關事件，但根據網路影片，警方將主動介入調查，由於早餐店內屬於半公共空間，男子的行為已經觸犯公然猥褻罪，將調閱附近監視器來釐清男子身分，全案將依公然猥褻罪持續偵辦中。

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