老闆娘才剛帶位…新莊噁男下秒「脫褲狂擼」 畫面曝光警方出手了

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新莊一間豆漿店中，一名男子做出不雅動作。圖／翻攝自愛新莊我是新莊人

噁心！近日一名網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」中發布一則影片，只見畫面中一名男顧客在一間豆漿店用餐，在老闆娘帶位後，男子下秒竟脫褲子，接著伸手在私密處做出「可疑動作」。對此，轄區警方指出，沒有接獲店家報案，但是警方會主動進行調查。

新北市新莊區中誠街一間熱門豆漿店，一名網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」中發布一則影片，只見畫面中一名身穿紫色衣服、短褲的男子到豆漿店用餐，在老闆娘帶位後沒多久，他就將短褲脫下來，緊接著伸手在私密處進行「可疑動作」，整個過程不到15秒。

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隨後，老闆娘詢問男子點餐事宜，男子回頭疑似看到監視器，才連忙將褲子穿上不敢再繼續。影片曝光後，不少網友留言寫下，「看到監視器還知道要穿褲子」、「該報警吧」、「有夠噁心變態」、「想磨豆漿，還會看鏡頭」、「這樣也能興奮」、「A片看太多腦子不清楚了嗎？傻眼」。

事實上，轄區新莊分局表示，沒有接獲民眾相關事件。但是根據網路影像，警方將會主動介入調查，由於早餐店內是半公共空間，男子的行為已經觸犯公然猥褻罪，將會調閱監視器來釐清男子身分，全案將依公然猥褻罪持續偵辦中。

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