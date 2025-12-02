老闆嫌麻煩…傑克兄弟牛排館3分店明年全收攤 最後營業日期曝

傑克兄弟牛排館證實，全台3家分店明年初都會收攤。（翻攝自傑克兄弟牛排館臺北信義店 Jack Brothers Steakhouse Taipei臉書）

2016年從竹北發跡的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，價格較為親民，目前在台北、台中、高雄各有一間分店。不過業者日前證實，明年初3家分店都會收攤，預計營業到明年1月18日。

傑克兄弟牛排館由號稱「美式餐飲教父」的胡家濠創立，2016年在竹北創店，接著陸續拓點高雄、台中、台北，最早開幕的竹北店2021年7月結束營業。

不久前傳出台中、高雄兩家分店求頂讓的消息，有熟客直接到傑克兄弟牛排館臉書粉專留言詢問是否將熄燈，業者證實「一月中傑克兄弟牛排館台北、台中、高雄所有分店都會結束營業，」並透露最後一天營業日「預計是1/18。」

至於歇業原因，業者透露理由很單純「老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了、想休息了。」讓不少顧客直呼可惜。

