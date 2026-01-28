老闆宣布「年後才發年終」他錯愕 大票過來人直呼不意外

你領到年終獎金了嗎？近期許多民眾最期待的莫過於年終入帳，但也有網友分享，原先很期待領年終，沒想到老闆卻宣布「過年完才發」，讓原PO十分錯愕，但大票過來人卻直呼不意外。

有網友在論壇Threads發文，透露自己目前在一間小公司任職，原本覺得年終即將入帳，也感到非常期待，沒想到老闆卻宣布「過年完才發」，讓原PO相當錯愕，忍不住好奇其他網友的經驗談，「年終只有我們公司這樣嗎？」、「我心想蛤…第一次遇到覺得很瞎欸」。

廣告 廣告

不少網友有過類似經驗「有遇過年終要分期的，分到中秋節」、「我現在這間年終分兩包，過年放假前發一包小的，大包的通常是4月喔，都快年中才發年終呢」、「有遇過年終要分期的，分到中秋節」、「遇過年終分兩次發的公司，過年前發一次，半年後再發一次」、「我前公司，年終雖然從過年前就開始發，但是分8期給…領完都差不多等過年了」。

有網友也進一步指出「你不是第一個遇到這種情況的， 也不會是最後一個，有些公司把年終當『留人獎金』， 發在年後，其實心裡的小算盤大家都懂。瞎不瞎見仁見智， 但至少你現在知道這家公司是怎麼看待『制度』跟『員工期待』的。這種時候反而可以想想：明年這個時間，你還想不想再經歷一次」

「流動率高的公司常這樣做，避免你過完年直接離職」、「因為怕有人領完後辭職，所以會壓著等年後放」、「旅館業有過年終分兩次，過年前跟過年後分開入帳，怕領完年終就消失，過年期間鬧空城」、「小公司很容易這樣，因為過年前很多東西需要用錢，現金流比較緊。我老闆有一年借錢發年終」。

撰稿：吳怡萱



