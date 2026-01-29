老闆尾牙喊「隨便點」！鬼轉「1舉動」惹怒網…

生活中心／饒婉馨報導

一名女網友近日在匿名論壇分享一段委屈的尾牙聚餐經驗，提到公司老闆在燒肉店尾牙時大方表示「隨便點」，沒想到事後卻偷偷刪除她選好的高價餐點。這場聚餐不僅沒有達到慰勞效果，反而讓原 PO 感覺不被尊重，引發大眾對「小氣老闆」的熱烈討論。





老闆尾牙喊隨便點！她竟等來「1句話」傻眼PO文…網怒轟：乾脆不要辦

網友發文分享自己尾牙聚餐的實際經歷，讓不少網友看了都直搖頭。（圖／翻攝自Dcard）





牛肉刺身遲遲不上桌！老闆一句話她秒傻眼

這名女網友在《Dcard》發文提到公司辦尾牙吃燒肉，「老闆給我平板看我想吃什麼，隨便點」，隨後她便點了價位約落在800元左右的牛肉、刺身，之後將點餐平板遞給老闆，過了一陣子卻發現自己點的東西遲遲沒有來，她直接開口表示「我點的牛肉怎麼都還沒來」，沒想到老闆竟然默默刪除她點的餐點，並直言「蛤，那是你點的喔」、「桌上還有很多，這邊吃完再點」。然而桌上只剩下一些海鮮跟兩盤豬肉，讓原 PO 不禁發問「老闆這行為給幾分」。

老闆尾牙喊隨便點！她竟等來「1句話」傻眼PO文…網怒轟：乾脆不要辦

大部分網友都對其老闆舉動感到傻眼，甚至建議原PO直接換老闆。（圖／翻攝自Dcard）





私下用餐單人兩千起跳！尾牙吃得比平時還差

原 PO 補充說明，平時她與朋友造訪同一間燒肉店時，兩人隨便點餐的金額通常會落在四、五千元左右，強調她的點餐行為並非是為了貪小便宜。貼文曝光後，其中一位網友表示「因為你點太貴了，要察言觀色」，但大多數網友都認為「沒錢還想裝闊的老闆」、「不想請乾脆不要辦或其他價位的，辦了還怕人點，X摳鬼還裝闊」、「尾牙不大方，平時應該也很小氣，更不用談加薪了吧」、「工作也可以跟老闆說很多了，手頭做完才處理其他的」。

