老闆快看！勞動部點名「1行業」薪水要重算 少給恐噴百萬罰金 試算表曝

基本工資喊漲，但你的薪水算對了嗎？隨著 2026 年起每月最低工資正式調升至 2 萬 9,500 元，不少從事保全業的民眾以為「老闆有給到這數字就合法」，殊不知這觀念大錯特錯！勞動部今（29）日特別發出示警，點名適用《勞基法》第 84-1 條的「保全人員」，因工時長、眉角多，若雇主只給 29,500 元就是「踩線違法」，最高恐面臨百萬罰鍰。

只給 29,500 元不夠！工時逾 40 小時得「加價購」

勞動部解釋，雖然 2026 年 1 月 1 日起最低工資調漲，但保全人員的工作性質特殊，多半適用責任制（《勞基法》第 84 條之 1）。關鍵在於，若經核備的「正常工時」超過一般勞工的每週 40 小時，最低工資就不能只給 29,500 元，而是要依照工時比例「往上加」。簡單來說，不能拿普通上班族的薪水標準，來套用在工時較長的保全大哥身上，否則就是變相減薪。

一天上12 小時領多少？試算結果驚人：最高破 4.5 萬

為了避免勞資爭議，勞動部直接公布試算眉角。以最常見的「一天上班 12 小時」（含正常與延長工時）為例，薪水絕對不只 2 萬 9。 依照休假天數不同，保全人員的月薪合理範圍應落在 3 萬 5,000 元至 4 萬 5,000 元之間。勞動部強調，這還不包含加班費，延長工時的工資必須另外計算，不能被雇主一句「我們是責任制」就含糊帶過。

程序沒走完也不行！沒核備＝無效

此外，老闆們也要注意程序正義。要適用責任制，必須先與保全人員簽訂「書面契約」，並向地方政府核備職稱、工時與休假。若資料不齊或根本沒核備，就得回歸一般勞基法規定，屆時加班費算起來恐怕更驚人。

老闆別裝傻！少給薪恐罰百萬還被「公告黑名單」

勞動部強調，雇主若未依法給付足額工資，將依《最低工資法》第 17 條，處以 2 萬元至 100 萬元罰鍰，並且會直接公布事業單位名稱與負責人姓名；若限期未改善，還可「按次連續處罰」，罰到改善為止。

勞動部最後提醒，薪資計算涉及小數點，勞資雙方應事先約定，但絕不能低於法定標準。若保全朋友發現薪水短少，請務必保留薪資條等事證，向地方勞工局申訴或撥打 1955 專線求助，別讓自己的血汗錢被吞了。

