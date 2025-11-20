老闆快看！勞動部3大新規定 員工「事、病假」不得剋扣獎金

即時中心／林耿郁報導

長榮航空孫姓空服員抱病上班，卻不幸辭世的消息，再度將台灣勞工「不敢請病假」的殘酷現實搬上檯面；昨（20）日勞動部預告修訂相關規則，明訂雇主不得因員工請病假而給予負面考績，另外也新增勞工得因為照顧家人而請事假、可以小時為單位，且資方不得因此不給「全勤獎金」等不利處分！

老闆快看！台灣勞工「低薪、長工時」已成社會沉重問題，更糟的是許多資方，還會因員工請事假、病假等，給勞工貼上負面標籤，甚至直接剋扣全勤、年終獎金等相關津貼；加上日前長榮航空孫姓空服員被迫抱病上班，卻不幸過世的消息引發輿論譁然，讓勞動部決定修改相關法令。

昨（20）天勞動部預告，將推出新的《勞工請假規則》部分條文修正草案，將新增第9條之1規定：「勞工一年內請普通傷病假日數未超過10日者，雇主不得因勞工請普通傷病假而為不利之處分」。也就是說，勞工一年可請十天病假，雇主不得以此為藉口，故意降低員工考績、剋扣獎金等不當行為。

另一方面，因應社會高齡、少子化，許多勞工除了自己上班，還需應付「上有老、下有小」各種突發狀況，因此勞動部也將修改《勞工請假規則》第7條，將原本「勞工因有事故必須親自處理者，得請事假」的規定，擴大規範「為親自照顧家庭成員」也可以請事假，且可以「小時」為單位請假，不須一次就得請一整天。

為因應第7條修正，勞動部也擴充《請假規則》第9條，將原定雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金的項目，新增「勞工因親自照顧家庭成員，而請事假」的規定；也就是說，如果勞工本人為照顧家屬而請事假的話，老闆不得因此剋扣全勤獎金，否則即屬違法行為。

依現行《勞動基準法》規定，雇主如有違反上述新規定行為，可處新台幣二萬元以上、一百萬元以下罰鍰；未來勞工是否能更安心的依需求請病、事假？或者資方將「上有政策、下有對策」？千萬勞工都在高度關注。

