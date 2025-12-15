老闆怎賺？白酒蛤蜊麵120元 自助餐還有「65元雞腿便當」

高雄一間餐廳一份120 元白酒蛤蜊義大利麵，滿滿蛤蜊，加麵不加價，深獲學生青睞。（圖／TVBS）

高雄市出現多家銅板價美食，成為學生族群與基層勞工的最愛。新興區一間餐廳因供應 120 元白酒蛤蜊義大利麵而網路爆紅，更提供學生內用加麵不加價的優惠，讓許多消費者驚嘆老闆的營運策略。此外，鳥松區還有一家自助餐店推出 65 元大雞腿便當，店家以「薄利多銷」的經營理念，讓這些平價美食成為當地民眾解決溫飽的好去處。

在高雄新興區五福二路上的這間餐廳，廚師先將蒜頭、洋蔥和玉米筍爆香，接著加入義大利麵拌炒，最後擺上白酒蒸煮過的蛤蜊點綴，完成一盤賣相十足的白酒蛤蜊義大利麵。這道料理不僅麵體 Q 彈、蛤蜊飽滿，價格更是親民，只要 120 元就能享用。

消費者表示，這家店相當便宜，除了 120 元的白酒蛤蜊麵外，還有三隻雞腿只要 100 元的超值選擇。有顧客是看到網路上的好評而前來嘗鮮，也有人因為便宜且離家近而成為常客。許多消費者都認為這家店的食物份量充足，價格實惠，CP 值非常高。

五福二路上的這間餐廳，菜單超過40種選擇，而且價錢相當實惠。（圖／TVBS）

這間餐廳的菜單選擇豐富，除了義大利麵外，還提供中式炒飯和炒麵等，主食類超過 40 種選擇，而且價格全都低於 150 元。店家表示，他們採用「薄利多銷」的經營模式，希望每位學生都能吃得飽。

鳥松區的自助餐店雞腿便當不用百元，是當地不少上班族和學生的福音。（圖／TVBS）

同樣令人驚訝的是高雄鳥松區的一家自助餐店。這裡的雞腿炸得金黃酥脆，幾乎蓋滿整個便當盒，還附有三格可自選的配菜，整份大雞腿便當只要 65 元。店家在當地經營已長達 18 年，雖然因物價上漲而從原本的 50 元調漲至現在的 65 元，但仍維持在百元以下的親民價格，成為許多上班族和學生的最愛。

消費者對這家自助餐店的評價也相當正面，認為便當不僅好吃，價格也十分合理便宜。這些銅板價美食在高雄各處的出現，無疑為當地民眾，特別是預算有限的學生和勞工，提供了實惠又美味的用餐選擇。

