老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人

老闆手腕痛，一位新同事卻一眼看穿老闆想表達的意思。（示意圖／Pexels）

職場人際互動向來耐人尋味，近日一則關於「新同事如何快速獲得老闆好感」的貼文在Threads引發熱烈討論，不少網友看完直呼「觀察力驚人，他一定有讀犯罪心理學！」

原PO分享，公司最近來了一名新男同事，報到才短短一週，卻已與老闆相處融洽，讓其他同事私下議論紛紛，好奇對方究竟用了什麼方法。直到某天早上，老闆在眾人面前轉動手腕，邊轉邊說：「最近感覺手有點痛耶。」現場同事紛紛給出實際建議，有人提議冰敷，也有人建議擦藥膏。

就在此時，新同事突然接話：「老闆，你新買的手錶好帥啊！」一句話瞬間讓全場氣氛凝結，原PO表示「我們全部人！整個震驚！」，也瞬間解開大家對新同事「職場生存術」的疑問。

貼文曝光後，引發大量網友留言分享類似經驗。有網友回憶曾目睹老闆帶著一名陌生女子到銀行辦事，現場氣氛異常熱絡，自己隨口一句「沒見過老闆這麼奉承，一定是老闆的女兒吧」，結果事後竟收到老闆娘送的禮物，讓她直呼不可思議。

其他網友也紛紛表示，「之前跟一位客戶大姐聊天，她很豪氣說她也想跟蔡英文一樣選總統，我不客氣的說沒辦法，在她皺起眉頭瞬間，冷冷補上一句：要超過40歲才能參選......」、「他居然讀懂老闆的心，相信他日後還會一直步步高陞」、「觀察細微，果然是人才」、「嘴甜人生順遂，男女通吃」、「在職場上會做人永遠比會做事情重要」。

不少留言點出關鍵，有人直言「老闆有時不是需要員工的產值，是情緒價值」，也有人認為老闆其實心知肚明對方在拍馬屁，只是「好聽話誰不愛聽」。

