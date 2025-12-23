老闆打屁股、襲胸「處罰」 女員工忍4天崩潰提告

台中一名企業社老闆以教導、處罰為名，對新到職女員工多次猥褻。女方4天後即離職並罹患創傷後壓力症候群。（示意圖／Unsplash）





台中市潭子區一名企業社老闆被控在短短數日內，多次以「教新人」及「拿錯貨要處罰」為藉口，對剛到職的女員工伸出狼爪，要求對方翹高臀部任其拍打，並多次撫摸胸部與私密處。法院審理後，認定老闆涉犯強制猥褻及多項性騷擾罪，判處合計徒刑1年10月，並須賠償女方40萬元精神慰撫金。

判決指出，女員工於2023年3月13日到職第一天，便與老闆在倉庫一同工作。老闆聲稱要帶她熟悉商品擺放位置，卻趁近距離接觸時，伸手觸摸女方臀部、大腿內側、胸部與背部等部位。女方因初入職場、面對上司權勢，未能立即激烈反抗。

廣告 廣告

老闆見女員工隱忍不語，隨即變本加厲，藉口女方「拿錯商品必須受罰」，要求她翹高臀部，讓他拍打。接下來數日，老闆幾乎天天重複相同行為，甚至強行擁抱、撫摸女方胸部與私密處，還抓著她的手觸碰自己的生殖器。

女員工身心承受巨大壓力，於到職第4天哭著向老闆表示不適合這份工作。未料在辦理薪資結算時，老闆再度對她襲胸，並出言表示這些行為只是「測試她是否聽話」，還反過來指責女方對他誘惑太大。

事後，女員工報警提告，並接受心理評估，確診罹患創傷後壓力症候群，出現重度憂鬱、失眠、食慾不振與逃避人群等症狀，體重短時間內暴瘦20公斤。出庭作證時，女方仍情緒潰堤、雙手顫抖。

老闆則辯稱女員工有刺青，讓他誤認是「8+9」，否認曾對女方性騷擾，並對鑑驗結果提出辯解。但法院綜合女方證述、鑑驗證據及案發後身心狀況，認定老闆說詞不足採信。

刑事部分，一審原判老闆徒刑1年6月；二審改認部分行為另構成性騷擾罪，分論併罰後，性騷擾部分合併判8個月得易科罰金，強制猥褻部分判刑1年2月不得易科罰金，合計應執行1年10月。最高法院駁回上訴後，全案確定，民事賠償40萬元部分亦已判決確定。

更多東森新聞報導

女同學比賽失常 他拍肩安慰被告性騷！律師點3關鍵：能免則免

小隊長「假醉真強吻」女司機 台中消防局急調職

中山狼連襲6女臀部 遭正義哥制伏...一票人認出他

