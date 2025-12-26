老闆把公司賣了！霸氣發75億獎金 員工終實現夢想有錢開店

Fibrebond前執行長格雷厄姆．沃克（Graham Walker）將公司出售，並將交易約2.4億美元分配給540名員工作為獎金。圖／翻攝自Fibrebond官網

聖誕老人來著！美國路易斯安那州（Louisiana）一家電氣設備機殼工廠Fibrebond日前以17億美元（約新台幣534億元）出售給伊頓電力管理公司（Eaton），不過在這之前，Fibrebond前執行長要求將15%、約2.4億美元（約新台幣75億元）分配給540名員工作為獎金；許多員工得知消息激動不已，不僅將房貸、學貸付清，更立刻辦理退休回老家享受生活。

根據《紐約郵報》報導，現年46歲的Fibrebond前執行長格雷厄姆．沃克（Graham Walker）表示，公司最初於1982年由父親克勞德．沃克（Claud Walker）成立，當時僅有10多名員工，至1990年代行動通訊蓬勃發展，因1998年工廠因大火燒毀，幾乎快要倒閉；直到2000年代初，好不容易留住員工，卻因網路泡沫破滅迫使Fibrebond裁員，讓員工人數從約900人減少至320 人。

經格雷厄姆與其家人接管營運、出售資產並償還債務，同時尋找新的市場發展，終於5年內讓銷售額成長近400%，不僅讓公司起死回生，更引起了大型企業收購關注；不過格雷厄姆認為，若不是這些員工的信任與努力，公司無法順利發展當今，因此向有意收購企業表示，若不將15%收益發放給員工，即使員工沒有持有股票，他也不會同意出售公司。

如今伊頓收購了Fibrebond，多達540名員工，每人可獲得約44.3萬美元（約新台幣1400萬元）獎金；《華爾街日報》指出，事實上今年6月份，員工們就開始收到信件，當中詳列出他們各自獲得的獎金，有些員工激動不已，規劃將獎金用於房貸、帶全家出國，甚至開一家夢想中的服飾精品店、辦理退休，而有些員工則以為這是場惡作劇。

不過一名顧問警告，格雷厄姆此一作為可能促使那些未能領取獎金的前員工提告；對此，格雷厄姆並沒有多加評論，僅強調收購後發放獎金，對於保持公司營運穩定至關重要。



