老闆捐米11年 結緣未間斷

基隆市中正區何姓老板平時熱心公益，十一年歲末捐大米給弱勢從不間斷。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市中船路何姓工程界老闆十幾年前因母親重疾，佛前發願每年歲末寒冬，要捐大米照顧清寒家庭及孤兒院，十幾年來從一年四百斤到每年萬斤，從未間斷，他說，行有餘力能夠助人，內心很快樂，他捐的大米都是自取，不需造冊發放，希望過農曆年家戶不至於掀不開鍋，都能吃上一口熱米飯。

心有餘力，「助人為快樂之本」，這是何姓老闆的初衷，他說，十幾年前公司剛遷到中船路上，碰到母親生重疾，因此佛前發願，母親若病癒要每年發放大米，幫助弱勢及需要的人。

廣告 廣告

白米用的都是一級米，每年農曆年前一週開始堆在公司前發放，一箱箱白米，何老闆說，從每年捐四百斤助人到現在第十一年，每年視公司盈餘捐輸，今年不到萬斤，只要有需要的人都可以來領取，每戶限一包，但希望有緣米結有緣人，要珍惜資源，勿擅自轉售。

捐米助寒的何姓老闆非常熱心公益，在一一四年中度颱風丹娜絲侵襲南台，主動參與基隆市政府跨區支援，結合消防局及工務處人力與機具南下馳援，協助嘉義市加速災後清理與環境復原，不計酬勞；同時，協助更生人重新就業，帶領團隊向心力強，夜讀海大附中，畢業又重讀其他科系，為了校長所託，帶著想讀書的後輩一屆屆完成學業，甚至直升海大，是同學們口中的大哥也是班長。他說，只要公司持續經營，愛心就會一直做下去。中正區公所、里長及議員也會來幫弱勢家庭代領代送，大家共力，成就人間最美的風景。