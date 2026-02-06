老闆掃地「掃出黃金粉」價值911萬元！同業不忍了爆真相

國際中心／綜合報導

中國杭州一間銀樓近日表示，隨著打金業務量明顯增加，短短一個月內從加工過程產生的廢料中回收約1700克金粉，經提煉後市值接近200萬元人民幣（約新台幣911萬元），消息曝光後引發關注與討論。對於外界質疑，業者回應，相關金粉皆來自黃金切割與打磨時的正常損耗，並非回收或侵占顧客的金料。

清掃竟回收大量金粉

綜合中國媒體報導，浙江杭州一名銀樓負責人鄭姓男子表示，店內僅一個月就從打掃過程中收集約1700克金粉，價值接近200萬元人民幣。他展示提煉後形成的小金塊指出，「平時打磨、銼修剩下的一些金粉，焚燒提煉出來的黃金，我們叫生活垃圾。」這些粉末多半來自日常打磨與修整飾品時掉落的細屑，經焚燒後可重新提煉為黃金，甚至連鋪在地面的地毯殘留物也能再利用，他則半開玩笑表示，不知道這樣展示會不會顯得太高調、像是在炫富。

老闆掃地「掃出黃金粉」價值911萬元！嗨喊「原是生活垃圾」同業不忍了爆真相

浙江杭州一名銀樓負責人鄭姓男子表示，店內僅一個月就從打掃過程中收集約1700克金粉。（圖／翻攝自微博）





網質疑加工損耗屬顧客財產

影片5日登上熱搜後，不少網友質疑，打金過程產生的損耗本應屬於顧客材料的一部分，懷疑店家是否有私吞情形。對此店長回應，所有來料皆會先秤重並標示重量，例如顧客交付50克金條加工，若完成後成品剩48克，差額2克會補回，不存在侵占問題。

同業直言數量略顯誇張

媒體也向湖南長沙另一家打金店求證。朱姓師傅表示，一般加工損耗率約為千分之二至千分之三，若以此推算，能產生1700克金粉意味每月需處理約68公斤黃金，「數字有點浮誇」。他並補充，目前多數店家採包損耗模式運作，實務上幾乎不會出現偷金狀況。

