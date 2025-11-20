老闆換人當？阿堂鹹粥招牌「2字突消失」原因曝光

生活中心／游舒婷報導

先前因為調漲售價引起討論的「阿堂鹹粥」，近期被發現店面出現大變動，招牌、菜單上都少了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據悉，這跟老闆阿堂幫兒子作保而欠債有關。

近日有民眾發現阿堂鹹粥招牌的「阿堂」消失。（圖／資料照）

台南當地知名的阿堂鹹粥，帶入泉州的「半粥文化」，好味道不僅在當地飄香，也漸漸受到外地客的歡迎，先前因為宣佈漲價，一碗一度漲到300元的鹹粥一度造成熱門話題，有人嫌貴，但卻也吸引了更多人前往朝聖，好奇這碗鹹粥到底有什麼樣的魅力。

而近日「阿堂鹹粥」被民眾發現招牌出現變化，「阿堂」兩字消失，只剩「鹹粥」二字，根據《東森新聞》報導，附近居民也是看了網路才發現有這個變動，紛紛猜測是因為換老闆所致。

報導指，這可能跟老闆阿堂先前替兒子作保而欠債百萬有關，當時債權資產公司聲請強制執行，流標後阿堂鹹粥原有的商標已經歸均和資產所有，不過也傳出老闆的另個兒子8月已經去申請另個字型的商標，目前仍在申請中。不過，對此業者也解釋，僅僅是颱風後的招牌換新。

