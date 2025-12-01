老闆未必穿西裝！律師曝妙招找大咖 大票人笑炸：是真的

許多上班族都有跑業務經驗，但剛進人家公司，往往不知道誰是老闆，不知道怎麼打招呼。律師林智群近日分享，如果辦公室裡面都是穿西裝打領帶，但只有一個人穿T恤，那他就是key man。文章曝光後，不少網友表示是真的。

林智群在臉書粉專發文提到，年輕時到子公司開會，他會依照座位判斷誰是主管，坐中間那個就是key man，通常是比較老的，那時候的傳產，很多是這樣的情況。

他接著表示，現在年紀比較大了，我都看衣服，整個辦公室裡面都是穿西裝打領帶，只有一個人穿T恤，那個人就是key man。「總之不要看輕穿T恤的人，他要嘛是工讀生，要嘛就是老闆。」

廣告 廣告

文章曝光後，網友紛紛回應，「年輕時打工，進別人辦公室也是如此，前排都是西裝，最後一位就是穿T恤， 不知天高地厚，還想這那位？原來，他就老闆啦！」、「穿著T恤，坐姿還放鬆的，肯定最大尾」、「你說得對，我老闆都短褲，T恤，布鞋」、「還有穿皮衣的」、「外商，科技業，還真沒看過幾個穿整套西裝的！」、「年輕的時候去拜訪建設公司做生意，我都看哪幾個是穿高爾夫球裝的，他們提出的問題才是問題」。

此外，還有人補充名片也未必真的能看出誰是老闆，稱「以前接過客戶的名片，名片上面很乾淨，只有一個名字，沒有職稱，那個才是最大咖的」、「年輕時有客戶第一次來拜訪，互換名片時看她的職稱是業務專員，後來較熟後才知道她是六家企業的大老闆」。

更多中時新聞網報導

總ㄟ來開講》運動產業起飛 自己發光發熱

Ozone佳辰獻第一次 樂喊駕照不是雞腿換的

醫美風險高 吳明賢：有人送醫已植物人