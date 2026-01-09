老闆注意！勞動部補助設哺乳室、托兒設施 最高可領500萬元

【記者張綵茜／台北報導】勞動部為協助企業打造友善育兒職場，開放受理2026年第1期哺（集）乳室及托兒設施補助申請，最高可補助500萬元，申請期限至2月28日止。

勞動部1月9日起至2月28日止，開放受理2026年第1期「哺（集）乳室與托兒設施（措施）」經費補助申請，只要雇主有意願協助員工育兒，不論企業規模大小，都可提出申請。

依據勞動部訂定的相關補助辦法，每年分兩期受理申請。今年第1期自1月1日至2月28日止，補助內容涵蓋哺（集）乳室、托兒設施及多元托兒措施。雇主若設置員工哺（集）乳室，最高可申請補助2萬元；新設托兒設施，包括托嬰中心、幼兒園或職場互助教保服務中心，最高補助金額可達500萬元。若事業單位已設有托兒設施，也可申請改善或更新費用補助，每年最高50萬元。

廣告 廣告

此外，針對未設立實體托兒設施，但有提供托兒相關協助的雇主，例如辦理居家式托育服務，或補助員工子女送托托兒機構、發放托兒津貼者，每年也可申請最高60萬元補助。

為協助了解補助內容與申請流程，勞動部今年將陸續辦理8場補助說明會，其中首場線上說明會預計於1月22日舉行；對於有意設立托兒設施的企業，也將免費提供專家入場諮詢與輔導服務，協助評估規劃方向與實務細節。

勞動部提醒，有意申請的事業單位，請於2月底前透過「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」線上申請，或以掛號郵寄方式，向事業單位所在地的地方勞工行政主管機關提出申請。若有相關疑問，也可撥打1955勞動部服務專線洽詢。

勞動部補助企業4類友善育兒設施及措施。勞動部提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

許光漢入伍前「剃頭照」曝光！平頭讓許太太暴動了

費半強彈近3%！美股無視多空數據收紅 台積電ADR回神

房貸利率高核貸成數降 買千萬元宅晚1年多準備20萬元自備

