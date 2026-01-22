老闆注意！桃園餐飲油煙新制上路 一年輔導期未改善最高罰5萬

為從源頭改善餐飲油煙對居住環境與民眾健康的影響，桃園市政府全面加強餐飲業油煙管理制度。圖：環保局提供

為從源頭改善餐飲油煙對居住環境與民眾健康的影響，桃園市政府全面加強餐飲業油煙管理制度。桃園市環保局於115年1月13日正式修正公告相關規定，明確將餐飲油煙防制從「只要有裝設備」提升為必須「裝得有效、用得正確、定期保養」的管理模式，明確訂定集氣效能量化標準及設備維護紀錄要求，並規劃一年輔導期，於116年1月1日起正式施行。

桃園市環保局於115年1月13日正式修正公告相關規定，將於116年1月1日起正式施行。圖：環保局提供

環保局長顏己喨指出，桃園市於去(114)年推動「食在淨煙」專案，已累計輔導536家餐飲業者，其中392家完成油煙防制設備設置，整體裝設率達73.1%；同期間餐飲油煙相關陳情案件較前一年下降5.3%。數據顯示，設備是否有效運作與正確操作，是降低油煙擾民的關鍵因素。

顏己喨進一步說明，過去法規僅要求設置集氣或排氣設備，卻未明訂效能指標，導致部分業者「有設備卻無效果」。此次修法的核心在於「量化標準、納入日常管理」，不僅規範設備必須達到實際集氣效能，也要求業者透過定期保養與操作紀錄，確保防制效果不隨時間衰退。

環保局指出，新制主要適用於油煙影響較高之餐飲業者，包括位於住宅區座位數30個或營業面積100平方公尺以上、商業區座位數100個或營業面積200平方公尺以上的店家，以及經民眾陳情並查證有油煙或異味散布情形者。上述業者若未依規定設置或確實維護油煙防制設備，將依《桃園市餐飲業空氣污染防制設施管理自治條例》第5條，先行通知限期改善，屆期未改善者，處5千元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

環保局補充說明，依新公告規定，上吸式氣罩集氣流速須達每秒0.5公尺以上，集氣面需向外延伸至少15公分，且與鍋具上緣距離不得超過120公分；側吸式氣罩集氣流速須達每秒3公尺以上，水平距離不得超過45公分，集氣面積需涵蓋烹飪區域30%以上。此外，不論採用靜電集塵器、洗滌設備、活性碳或臭氧處理系統，皆須至少每月清洗或保養一次，並詳實紀錄操作數值及耗材更換情形，供環保局稽查查驗。

環保局強調，餐飲油煙防制不僅是法規要求，更直接關係員工工作環境與周邊居民的生活品質。為協助業者順利接軌新制，環保局將於施行前一年透過餐飲業工會加強宣導，逐一盤點受影響店家，提供設備設置與維護指引，協助業者一次到位完成改善，共同降低油煙與異味排放，打造更健康、宜居的桃園。

