老闆狂喊「手腕痛」！菜鳥神回1句震撼全場 眾讚：果然是人才

生活中心／朱祖儀報導

老闆喊手腕痛，被菜鳥1句話收服。（示意圖／翻攝自unsplash）

想在職場上生存，除了靠實力也要高EQ！一名網友透露，公司新來的菜鳥才來短短1週，竟迅速和老闆打好關係，讓大家都很好奇是怎麼辦到的。某天老闆在大家面前喊「手腕痛」，這時菜鳥神回1句，瞬間讓老闆龍心大悅，他們才恍然大悟。

一名網友在Threads發文表示，最近公司有一名新來男同事，明明才來一週，卻和老闆的關係變得非常好，讓所有同事都很好奇，他到底是怎麼辦到的。直到近期對方親自示範，他才知道「有時別人的強項就是自己的弱項，同事的這招夠我學一整年耶！」

菜鳥觀察力驚人 震驚全場

原PO透露，某天早上老闆突然在眾人面前轉手腕，還說「最近感覺手有點痛耶」，多數人都給出實際建議，建議老闆冰敷或擦藥膏。但該名新同事卻說，「老闆，你新買的手錶好帥啊！」所有同事聽了都大吃一驚，學會了驚人的職場生存方法。

不少網友表示，「觀察力驚人，他一定有讀犯罪心理學」、「老闆有時不是需要員工的產值，是情緒價值」、「老闆想抓住員工目光，員工要自己去學習抓住老闆的心理」、「當然，懂得讀心術的，不但抓得住客戶，也能夠面面俱到，人才」、「讀懂潛台詞真的是門學問」、「魔鬼藏在細節裡呀」、「觀察細微，果然是人才。」

也有人分享經驗，「跟公司的人去唱歌，我不小心把老闆的歌給卡了，默默地說了句，『我以為這是原唱，沒人唱，所以就切歌了』」、「老闆帶了一個從來沒見過的小姐來銀行，我隨口說『沒見過老闆這麼奉承，一定是老闆的女兒吧』，沒多久，我突然收到老闆娘給我的禮物」、「以前主管懷孕時，拿超音波給她愛將看，我剛好經過看到，隨口說了這鼻子好挺，愛將同事的眼睛立馬大地震。」

