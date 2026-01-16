老闆稱營收不好「今年沒年終」他氣炸 網搖頭：很多老板的通病

你今年有年終獎金嗎？許多民眾辛苦工作一整年，最期待的就是年終奬金，不少人即使動了離職念頭，也會等到領完年終再提離職，不過近來有網友苦歎，老闆聲稱因為今年營收不好，所以沒有年終，在網上引發熱議。

歲末年終，許多民眾都十分期待領年終，不過也有網友在論壇Threads發文，表示老闆聲稱今年營收不好，因此沒有年終，希望大家可以共體時艱，對此原PO難掩失望，忍不住氣炸直呼「什麼爛公司！」

貼文一出，大票網友紛紛搖頭「台灣很多老板的通病，每年都不賺錢，但永遠都不會倒」、「我從大學畢業聽到現在已經兩個孩子的媽了，老大今年都要會考了…公司從來沒賺錢過（我都想叫他用錄音機，不用每年講一次）」、「我們老闆開會時問大家有什麼要求都可以提出來講沒關係，一提到年終的事，立馬回：『先求生存再來談生活』」

「先生待的公司已做七年，老闆也是很過份，沒在發年終獎金，每年都說沒賺錢，只給先生幾千塊，能看嗎，我們每月做善事的錢九千塊，都比他的三千多」、「這是每年不變的理由，講了100年還是一直都這句」。

有網友也慶幸「疫情期間老闆也有說過，但老闆說之後賺回來的話會補給大家，以為是玩笑話，結果真的有補發！」、「突然很感謝老闆每年年終都不缺席，尾牙獎品也都不錯」。

也有網友分享看法「別傻了年終跟本不重要，看總年收比較實際 『年終』只是一個名目，實際上就是從大家月薪裡面扣起來年底一次發而已，目的是為了盡量延長員工在職時間，員工確實會為了年終跟自己說領完年終再走～」

撰稿：吳怡萱



