老闆突要求OL給1資料「你被國稅局查稅」！全場喊快逃：小心被賣掉

生活中心／朱祖儀報導

職場,工作,老闆,主管,上司,辦公室(圖/PIXABAY)

務必保護好個人帳戶資料！一名女網友透露，日前老闆突然告知，「你被國稅局點名查稅」，因此要提供2024年的帳戶明細。之後她跟朋友提到此事，對方直覺不對勁，「國稅局查稅會寄公文書給本人。」她才發現自己被騙了，直呼「太缺德了吧！」文章掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，上個月老闆突然說，「你被國稅局點名查稅，你要準備2024年的帳戶明細交給我。」她聽到當下非常震驚，但老闆只回，「對，記得這禮拜繳交帳戶明細給我。」

近日原PO和朋友吃飯提及此事，表示「我居然會被國稅局查稅，超莫名其妙的」，朋友聽到覺得有些詭異，詢問她是否有收到國稅局的公文，或是本人是否有開公司或變成警示帳戶，她都給予否定答案，並說自己勞健保也是透過工會處理，都有主動報稅。

存摺。（圖／記者陳韋帆攝影）

朋友表示，「很肯定你們公司逃漏稅被抓，在做假帳」，並強調帳戶是個人隱私，誰都不能給，國稅局要查帳，不會透過公司傳話，會直接找本人，「這個時候你就應該要注意了。」讓原PO超級傻眼，「我怎會知道…這太缺德了吧。」

網友紛紛表示，「國家查帳不跟本人說，跟公司說，這一聽就有問題，帳戶保護好」、「可怕的公司這樣利用員工」、「兩個字『快逃』，而且所有的資料都要備份下來。如果經濟狀況許可，最好再去諮詢律師，讓法律保護你」、「不是妳被查，而是公司賣掉妳」、「也太扯了吧，超缺德的，最好自己打電話去國稅局問清楚，帳戶明細是個人隱私，還是第一次聽到工作上有這種需求的，好誇張。」

