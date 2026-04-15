老闆給資遣費「員工就得走」？ 律師：多數人答錯

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律師解答，不是拿了資遣費就一定得走。（示意圖／翻攝自pexels）





資遣相關話題近期引發許多討論。劉韋廷律師日前在臉書上，針對「資遣費」的議題發文表示，「老闆把資遣費都給你了，你就一定要走人嗎？多數人第一步就答錯」，答案其實是「不一定」。

劉韋廷律師發文表示，「老闆把資遣費都給你了，你就一定要走人嗎？多數人第一步就答錯」，關鍵從來不在「有沒有給錢」，而是在「有沒有符合法律」，在台灣的勞動制度下，僱主不能想解雇就解雇，必須符合勞基法規定的法定事由。

劉韋廷律師指出，換句話說，給錢不會讓違法解雇變合法，很多勞工不是沒有權利，而是根本不知道自己有權利。

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劉韋廷說，「當你不知道，你就會以為，對方說了算，但其實，法律早就站在你這邊，只是你還沒發現而已。」

台灣資遣規定核心事項

台灣資遣規定核心在於「合法事由」、「預告期」、「資遣費」與「通報主管機關」。雇主需符合勞基法第11條（如歇業、虧損、不能勝任等）並於10日前通報。新制資遣費計算為每滿一年發給0.5個月平均工資，未滿一年按比例計，最高6個月，且須在離職後30日內發給。

1. 合法資遣事由 (勞基法第11條)

雇主僅能在以下情況下資遣員工：

歇業或轉讓。

虧損或業務緊縮。

不可抗力暫停工作在1個月以上。

業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置。

勞工對於所擔任之工作確不能勝任。

2. 預告期規定 (勞基法第16條)

雇主應依年資提前預告勞工：

工作滿3個月以上1年未滿： 於10日前預告。

工作滿1年以上3年未滿： 於20日前預告。

工作3年以上： 於30日前預告。

備註：若未預告即資遣，須給付該預告期間的「預告工資」。

3. 資遣費計算 (勞工退休金條例第12條)

適用對象： 適用「勞退新制」之勞工（94年7月1日後到職，或選擇新制者）。

計算方式： 每滿1年發給0.5個月平均工資，未滿1年以實際比例計算。

上限： 最高6個月平均工資。

4. 相關權益與流程

預告期間請假： 資遣員工在預告期間，每週可請2天「謀職假」，工資照給。

資遣通報 (就業服務法第33條)： 雇主應於員工離職前10日，將資遣資料列冊通報當地勞工主管機關（如臺北市政府勞動局）。

非自願離職證明： 雇主應主動開立非自願離職證明書，以便勞工申領失業給付。

5. 常見違法態樣

以「不能勝任」為由但無實質證據。

強迫員工簽署「自願離職書」（導致無法領取資遣費及失業給付）。

未依法通報主管機關。

更多細節可參考勞動部「資遣通報」專區。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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