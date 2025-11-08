老闆被抓去關...Toyz火鍋店頂讓開價688萬 直降188萬也沒人要

【緯來新聞網】知名實況主Toyz（劉偉健）創立的港式火鍋店「鍋癮子」，於2024年12月展開試營運，短短不到1年就傳出結束營業的消息，引發外界議論。儘管對外表示是因內部重整與空間優化，但外界質疑另有隱情。近日，店面頂讓訊息曝光，起初喊價688萬元，但2週後即下修至500萬元，降幅達188萬元。

Toyz火鍋店頂讓開價688萬。（圖／翻攝FB）

Toyz位於台中的火鍋店今年1月已宣布暫停營運。直到10月，有網紅透露店面正尋求頂讓，對外開價688萬元，但始終無人接手。近日頂讓訊息再度更新，不僅價格下修，還強調「價格可議」，租金每月為26萬元，除紅酒櫃、平板、風水樹及包廂圓桌外，其餘設備一併轉讓，並可與屋主重新議約。



2024年4月台灣最高法院駁回Toyz的2021年網路販賣毒品案上訴、判處4年2月，全案定讞，5月16日於台中監獄發監執行，目前Toyz仍在坐牢中。火鍋店停業後的相關事務，由Toyz的女友篠崎泫代為處理，她也經營相關社群平台。不過對於頂讓與歇業傳聞，篠崎泫的經紀人僅簡短回應「依照官方公告處理」，並未多做說明。



★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

許光漢新片票房破6千萬 清原果耶關心台灣強震

張秀卿「沒穿內褲」台上哀嚎！被吳宗憲反客為主瞬間變臉