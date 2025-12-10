老闆裝WiFi竟藏針孔！偷拍女員工私密畫面長達一年半

台南地方法院日前審理一起雇主偷拍女員工案件，判決書揭露這起發生在善化區某機電廠的偷拍事件始末。

根據法院調查，這名羅姓負責人早在2022年11月初便開始布局。他向女員工表示，若將無線路由器裝設在一樓大廳，恐因樓層阻礙影響無線訊號傳輸。由於女員工房間位於三樓辦公室與二樓宿舍的正中央位置，羅男便提議將路由器安裝在該女員工的二樓房間內，聲稱這樣對所有人的網路訊號都比較好。

這套經過特殊改裝的無線路由器內建針孔攝影機，搭配路由器本身的電力供應與無線訊號傳輸功能，使羅男得以遠端觀看拍攝內容。為了調整拍攝角度，羅男多次趁女員工不在房間時擅自進入，有時甚至在深夜潛入，事後才告知對方。

直到2024年6月底某日清晨，女員工察覺無線路由器位置出現異狀。她將設備拆解檢查，赫然發現路由器內部竟藏有針孔攝影機與記憶卡，隨即報警處理。

案件進入司法程序後，羅男堅稱該無線路由器是從兄長住處取得，並不知道內部裝有針孔攝影機及記憶卡。他強調選擇女員工房間純粹是因為該房間位置適中，且房間內才有插座可供使用。

然而羅男的兄長出庭作證時表示，他改裝的無線路由器僅有2支天線，外觀與本案查扣的路由器並不相似。經調查發現，本案查扣的無線路由器共有6支天線，兩者間存在明顯差異。

台南地方法院審理後認為，羅男身為成年男性，而受害者為獨居女性。縱使羅男是女方的雇主，基於對他人隱私權的尊重，也不應任意進入其獨居房間。若確實有調整WiFi訊號的必要，應在女方陪同下進行。

法官指出，羅男三番兩次趁女員工不在時侵入其住宿房間，其目的明顯是為了安裝無線路由器及調整竊錄角度。審酌羅男利用女員工的信任，為滿足個人私慾，在對方房間內安裝針孔攝影機，攝錄其身體隱私部位，顯然不尊重他人性隱私。

法院認定羅男的犯罪手段並非一時衝動，造成被害女性身心受創，嚴重影響其工作與生活。羅男至今仍未向被害者道歉，也未達成和解或取得諒解。最終法院依無故攝錄他人性影像罪，判處羅男有期徒刑5個月，得易科罰金。

