老闆請注意！為員工申報薪資所得 員工自提退休金應扣除

〔記者李靚慧／台北報導〕事業單位即將申報員工114年度「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」，根據勞動部統計，目前已有135萬、約17.2%的自願提繳勞工，勞動部提醒，在申報勞工年度所得時，應將勞工在該年度內個人自願提繳的退休金金額，自薪資所得總額中扣除，以免勞工多繳稅款。

勞動部表示，為鼓勵勞工自願提繳退休金，《勞工退休金條例》規定，勞工自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。因此，事業單位申報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，對於有自願提繳退休金的勞工，應將他的年度自願提繳金額，填寫在「依勞工、軍公教及政務人員退撫相關法令提(撥)繳(不計入薪資課稅)之金額」欄位，同時在「給付總額」欄位中，將這筆自願提繳金額扣除。

勞動部舉例，勞工Ａ在114年度每月工資為4萬6000元(勞退月提繳工資歸級為4萬8200元)，年終獎金2個月，則全年薪資所得為64萬4000元(4萬6000元×14個月)，若勞工當年度每月自願提繳6%退休金，則114年度扣繳憑單「依勞工、軍公教及政務人員退撫相關法令提(撥)繳(不計入薪資課稅)之金額」欄位應填報3萬4704元(4萬8,200元×6%×12個月)，「給付總額」欄位應填報60萬9296元(64萬4000元-3萬4704元)。

勞動部提醒，勞工若在114年度有自願提繳退休金，明年度申報所得稅時，務必再次確認這筆自願提繳金額，是否已自薪資所得總額中扣除，若發現金額有誤或未扣除，應儘速申請更正，以保障自身權益。

