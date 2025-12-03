老闆讓員工妻預借薪資離職未還 2人起爭執警及時制止

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名陳姓老闆(54歲)預借薪資給龔男(48歲)妻子，但龔妻並未按時還款，昨(2日)夜19時30分許陳男和龔男於該餐廳巧遇起爭執，員警獲報趕至到場，龔男稱對方原要求她去當舖借貸還款，經調解後，雙方另協商還款方式，並不提告。

新興分局今(3)日表示，五福所於昨日晚上19時30分許獲報，在林森一路某商家前有糾紛情形，巡邏警組前往瞭解，查係員工預借薪資糾紛。

經瞭解，現場陳姓前老闆日前預借薪資給龔男妻子，龔妻後來因故離職，並未按時還款，老闆於某餐廳外巧遇龔男，要求他補回預借薪資，2人因此起爭執。

員警趕到場時，龔男稱對方原先要求去當舖借貸還款，經調解後雙方另協商還款方式，暫不提出任何告訴。

新興分局呼籲，​債務糾紛應保持理性，無論是預支薪資、借貸還是其他財務往來，當發生還款爭議時，應保持冷靜，透過和平協商的方式解決，切勿因一時衝動在公共場所或商家前發生肢體或言語衝突，以免觸法。

