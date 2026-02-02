老闆迎客「褲掉慘摔」嚇跑客 發文：我不是變態！

台南一家深夜營業的鐵板燒，只有老闆一人顧店。（示意圖／Pexels）





台南一家深夜營業的鐵板燒，只有老闆一人顧店，他上廁所時聽到客人進門，褲子穿一半就衝出來，結果還摔倒，客人看到體格壯碩的老闆褲子沒穿好，嚇得跑出店外，老闆抱歉發文說，我不是變態，對於嚇到客人感到抱歉，Po出監視影片還原過程，向客人解釋我不是變態，但店門口監視器拍到客人事後還折回來朝店內拍照，讓老闆笑問，客人您是在幹嘛？

客人看鐵板燒半夜還有營業，走進店內要消費，老闆從後台看到衝了出來，結果褲子沒穿好，不小心跌倒露出內褲，起身邊穿褲子邊向前跑，客人直接被嚇到連忙後退，狂按電動門按鈕像在逃命，讓老闆滿頭問號，結果這名被嚇跑的客人根本沒跑遠，繞回店門口，拿手機對鐵板燒老闆拍張照，再偷偷摸摸離開，整個過程讓老闆快笑翻。

非當事民眾：「如果我是客人的話應該會很緊張，會趕快跑掉，對啊因為現在怪人很多，我是覺得滿可愛的，不過當下我會愣住啦，不會馬上離開，我會看他到底發生什麼事，因為整個店只有他一個人。」

其他民眾也覺得這情節搞笑到有點魔幻，台南這間鐵板燒店老闆事後特地發了一篇道歉文，說平時都是一人作業，常憋尿，當晚趁著空檔上廁所，剛上完這位客人就上門，結果最近瘦太多，褲子沒綁好掉下來，澄清自己不是變態但也笑著問，客人你為什麼跑回來拍照。非當事民眾：「他想要回來看看嘛，怎麼有人褲子掉了之後，又爬起來的。」

事情還有後續發展，這名被嚇跑的客人透過朋友私訊到老闆IG，說他當時剛睡醒，看到老闆衝過來，以為還在作夢就先跑了，事後才想知道有沒有看錯，回頭拍下來結果老闆已經起身，當下也不好意思走回去吃飯，之後會再找機會上門消費。

而這間鐵板燒店老闆，身材壯碩、有線條，平時常在個人版面上秀出自己料理的照片或是自己的健美身材，本來就有不少粉絲，這次褲子沒穿好嚇跑客人，形象大反差，似乎又圈了一大票小粉絲。

