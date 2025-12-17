老闆酒駕撞死女清潔員 網怒改「24字」店名、灌爆負評！

社會中心／江姿儀報導



台南安平16日清晨發生一起震驚社會的酒駕奪命事故。當時23歲陳姓女清潔員正在收運垃圾，卻遭一輛高速行駛的賓士車從後方猛烈追撞，造成陳姓清潔員被夾在兩車之間，當場喪命。肇事的48歲鄭姓男子，酒測值高達0.95毫克，身分也被起底，是一家鹽酥鴨店的老闆。店家的社群被灌爆，Google頁面也被怒刷1星負評，連店名都被改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人凶手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食」，而店方不堪輿論壓力，緊急將臉書粉專、IG關閉。





鄭男酒後駕車高速追撞停在路邊的垃圾車，撞死23歲女清潔員。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區16日清晨，鄭男酒後駕車高速追撞停在路邊的垃圾車，直接撞上正在垃圾車後方的清潔員陳女，導致陳女傷重慘死。鄭男酒測值高達0.95毫克，肇事後否認飲酒，檢方認定鄭男涉犯酒駕致死罪，已向台南法院聲請羈押。警方指出，鄭男肇事前在台南市區某間酒吧飲酒，至凌晨4時左右又開車轉往另一家酒吧續攤，上午8時許才駕車離開。

鄭男身分被起底是一間知名鹽酥鴨店老闆。（圖／翻攝畫面）

鄭男身分也被起底，他經營1間鹽酥鴨店，還是在地名店。消息曝光，網友湧入店家臉書、Google評論，狂刷1星負評，還留言痛罵「酒駕零容忍」、「酒駕害死年輕生命」、「酒駕直接下架」、「喝酒不開車、不吃烤鴨」、「我好怕去那裡吃飯，會被老闆開車撞」，甚至將Google上的店名改成「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人凶手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-XX總店」。事後店家火速關閉相關社群帳號，網友繼續轉戰已停業分店的臉書粉專撻伐。

網友灌爆店家粉專、Google評論，還將其改名。（圖／翻攝自Google Map）









