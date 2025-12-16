老闆酒駕撞死23歲清潔員！網全怒洗版 鹽酥鴨店臉書、IG遭灌爆急關閉

社會中心／施郁韻報導

年僅23歲的清潔女員工在執勤時慘遭高速追撞，當場身亡。（圖／翻攝畫面）

台南安平區16日上午發生死亡車禍，肇事者身分牽連到政黨特約商家，引發熱議。年僅23歲的清潔女員工在執勤時慘遭高速追撞，48歲鄭姓男子駕駛賓士車肇事，竟是當地赫赫有名的鹽酥鴨店老闆，網友湧入店家臉書粉專抨擊，粉專事後緊急關閉，連Google評論也遭洗版1星負評。

警方調查，16日上午8時許，48歲鄭姓男子在安平區慶平路酒後駕駛賓士自小客車追撞一輛正在執行垃圾收運作業的垃圾車，車輛撞擊力道強大，23歲陳姓女清潔員當場傷重不治。

檢方相驗後初步認定，死者因車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。（圖／翻攝畫面）

警方到場後對鄭男進行酒測，酒測值高達0.95，明顯超出法定標準。檢方相驗後初步認定死者因車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。

死者男友親眼目睹摯愛殞命，當場情緒崩潰。肇事者鄭男是安平知名「扒趴鴨」鹽酥鴨店老闆，他前一晚與朋友聚餐後又到酒吧續攤，一路狂歡到天亮才駕車返家，在離家僅約200公尺處發生致命車禍。事故後，鄭男雖腳部骨折被困在車內，警消救出時，鄭男一度語無倫次，甚至辯稱自己沒有開車，還謊稱有叫代駕。

鹽酥鴨店的Google評論、臉書粉專，遭到大批網友狂灌負評，「喝酒不開車，不吃烤鴨。」、「酒駕零容忍」，事後社群帳號已緊急關閉，Google評論也湧入一星負評。

